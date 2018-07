Başkan Şahin: “Hedefimiz tarım, sanayi ve turizmde en iyi noktaya gelmek”

Samsun (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, hedeflerinin tarım, sanayi ve turizmde en iyi noktaya gelmek olduğu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun’da hayata geçirilmesi planlanan konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gebiler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şahin, şehrin gelecek perspektifi ve sorunlarına değinerek Büyükşehir Belediyesi olarak planladıkları çalışmalar konusunda önemli mesajlar verdi.

“Hedefimiz tarım, sanayi ve turizmde en iyi noktaya gelmek”

Samsun’da iki önemli ovaya sahip olmanın büyük bir zenginlik olduğunu kaydeden Başkan Şahin, “Tabi Çarşamba ve Bafra ovaları denilince sadece Bafra ve Çarşamba’da var olarak algılanıyor ama öyle değil. Çarşamba ovası Tekkeköy’den başlıyor Ünye sınırına kadar devam ediyor. Bafra Ovası da Samsun’un girişinden Dereköy’den başlayıp Yakakent’e kadar uzanan büyük bir ova. Bizim için önemli olan bu iki ovada katma değeri nasıl artırabiliriz. Yani tarımdan ekonomik olarak Samsun ve ülke olarak ne kadar gelir sağlayabiliriz bununla ilgili çalışmalarımız var. Bizim 3 ana hedefimiz var birisi tarımda katma değeri artırmak. İkincisi sanayileşmek. Organize Sanayi bölgelerinin sayısını artırarak istihdama katkı da bulunmak ki o alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Bir de görünmeyen ama benim yakın gelecekte çok ümit beslediğim ve bu konuda çok kafa yorduğum Turizm konusuna ağırlık vermek. Samsun olarak Orta Karadeniz’de turizm çok geç gündeme gelmiş. Bu da bir süreç tabi. Mesela Kuş Cenneti başlı başına bir dünya mirası ve bırakın Samsun’u Türkiye için çok önemli bir sulak alan. Yaylaları ile tarihi ve kültürel değerleri ile büyük zenginliklere sahip bir şehiriz. Bu değerleri değerlendirdiğimizde turizmden de çok önemli bir pay alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Şehrin sorunları bir bir çözülecek”

Başkan Şahin, Gülsan Sanayi problemiyle ilgili de ciddi bir çalışma yaptıklarını, ilgili taraflarla istişare içerisinde bu sorunu da çözeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Sanayi esnafımız rahat olsun. Onların onayı olmadan ya da onlara rağmen bir şey yapmayacağız. Bu işi ortak akılla çözeceğiz. Trafikle ilgili master planı da son noktaya geldi. Akıllı ulaşım sistemine geçme planımız var. Kentsel dönüşüm konusuna da büyük önem veriyoruz. Şehrimizde öncesinde çarpık bir yapılaşma olmuş. Hızlı göç alma döneminde isteyen istediği yere evlerini yapmış. Tabii bunlar hem imara uygun değil hem de çok sağlıklı değil. Bu alanlarda elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Bir de şehrimizin en önemli markası Samsunspor. Ben Bafra’da bulunduğum dönemlerde bile maçlarını kaçırmazdım. Her deplasmana buradan araç tutarak arkadaşları gönderirdim. Neticede Samsunspor zor bir döneme girdi. Ama Allah Razı Olsun İsmail Uyanık Başkanımızın yeniden başkanlığa talip olması ve Yüksel Yıldırım beyle beraber şirketleşme adımının atılması şehrimizi rahatlattı. İnşallah Samsunspor’u hep beraber istediğimiz seviyeye çıkartırız. Biz de altyapı olarak sadece futbolda değil tüm spor alanlarında gereken desteği vereceğiz. Bazen bu kadar iş varken spora mı para vereceğiz diyenler oluyor. Sevgili hemşerilerim öylesine zor dönemlerden geçiyoruz ki her türlü melanetin olduğu, her türlü uyuşturucunun gizli gizli insanları perişan ettiği bir dönemdeyiz ama ben şunu görüyorum ki gerçekten sporla ilgilenen hiçbir gencimizin ne bonzaiden öldüğünü gördüm ne de başka bir uyuşturucu müptelasına kapıldığını gördüm. O nedenle spor gerçekten çok önemli ve gençlerimiz enerjilerini bir yerde boşaltmak zorunda. Enerjisini attığı zaman da başka türlü yerlere yönelme ihtiyacı duymuyor. Ama öbür türlü nerede kimin nasıl kandırılacağı da hiç belli olmuyor. Biz Samsun olarak bir ve beraber hareket ettiğimiz de aşamayacağımız engel olmaz. Ama her birimiz bir tarafa çekersek de problemler ortada kalır. Biz Samsunumuzu geliştirip kalkındırsak dolayısı ile ülkemizi kalkındırmış oluruz. Bulunduğumuz coğrafyada bizi istemeyen, gelişmiş ve kalkınmış bir Türkiye’den rahatsız olan büyük güçler var. Onun için bir ve beraber olmalıyız. Bizim güçlü bir hükümet ve güçlü bir meclise ihtiyacımız var. Allah Milletimize zeval vermesin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” şeklinde konuştu.

Başkan Şahin buradaki programının ardından, Canik Demirci Mahallesi’nde yapılan Demirciköy Şeftali ve Kültür Şenliği’ne katıldı. Burada da vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, festivali düzenleyen Demirciköy sakinlerine teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. Başkan Şahin burada halk oyunlarından Debreli Hasan ve Telgraf olarak bilinen oyunlarda mahalle sakinlerine eşlik ederek yeteneğini gösterdi. Festivalde en iyi şeftaliyi yetiştiren ve yapılan yarışmada dereceye giren üreticilere Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından 150’şer adet şeftali fidesi hediye edildi.

Düzenlenen festivale ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da katıldı.