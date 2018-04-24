Başkan Şahin: “Hep beraber sağlıkta önemli bir hizmeti başlatıyoruz”

Samsun’un Bafra ilçesinde evde bakım hizmeti Büyükşehir Belediyesi, Bafra Belediyesi ve Bafra Devlet Hastanesi işbirliği ile hayata geçiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı, hizmeti verecek şirketin büro yöneticisi Levent Meral ile birlikte Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin’i ziyaret etti. Toplantıda konu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ön görüşme mahiyetinde olan görüşmede çalışmanın ana hatları belirlendi.

Belediye Başkanı Zihni Şahin yapılacak olan hizmet hakkında şu bilgileri verdi: “Hizmet üçayak üzerine oturacak ve bu hizmet Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bafra Belediyesi ve Bafra Devlet Hastanesi işbirliğinde yürütülecek. Ayrıca ihtiyaçlı ailelere Belediye Aşevi’nden yemek verilecek. Halkımıza yaşadıkları ortamda yani kendi doğal ortamlarında hizmet verilecek. Bu hizmetlerin tamamı ücretsiz olacak. Bazı aileler fiziki ortamlarını bırakıp huzurevi gibi bakım hizmeti verilen yerlere gitmek istemiyor. Dolayısıyla onları yaşadıkları ortamlardan koparmadan bu hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. İnsanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı ise konu hakkında şunları söyledi: “Bafra’da evde bakım ile ilgili hizmet başlatacağız. Bu konu hakkında Belediye Başkanımızla görüşmeye geldik. Daha önce Devlet Hastanesi Başhekimimizle görüştük. Vereceğimiz hizmetin ana konsepti 65 yaş ve üstü ailelere, gelir durumu asgari ücret ve altı olanlara, tek başına veya eşi ile yaşayan ailelere evde genel temizlik, kişisel bakım ve banyo hizmeti ve bir de psikososyal destek hizmeti vereceğiz. Bu hizmeti verirken şuna da dikkat ediyoruz. Ailelerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Evde Bakım Parası almamaları gerekiyor. Müracaatlar, Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılacak. Gerekli evraklar tanzim edilecek. İsimler belirlenecek ve bu isimler Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bildirilecek. Bu aşamadan sonra gerekli programlamalar yapılıp, ailelere randevu verilecek. Hizmeti verecek ekibimiz randevu saatinde gelerek gerekli hizmetleri sunup ayrılacak.”

Her zaman halkımızla beraberiz

Öte yandan, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, İsmetpaşa, Fatih ve Kemalpaşa Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle toplantıları ve çeşitli etkinliklere AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanları ile mahalle muhtarları da katıldı.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Her zaman hemşerilerimle beraberim. Mutlu ve hüzünlü günlerinde bir ve beraberiz. Milli ve dini bayramlarımızda, açılışlar, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yan yanayız. Şehit ve gazi ailelerimizle kenetlenerek omuz omuzayız. İlçemizi her alanda temsil ediyoruz. Sivil toplum örgütlerimiz ve muhtarlarımız ile sürekli istişare halindeyiz. Koordineli çalışıyoruz. Bugüne kadar bakanlarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, gençlik ve kadın kollarımız ile faaliyetlerimizi birlikte ve uyum içerisinde yürüttük. Tek hedefimiz Bafra’mıza hizmet etmektir. Bunun için gece ve gündüz demeden gayret ediyoruz.”