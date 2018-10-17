Başkan Şahin, Kaşıkçı’nın cenazesine katıldı

Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, siyasi parti başkanları, imam arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Gazi Devlet Hastanesinde vefat eden emekli imam Sami Kaşıkçı’nın cenazesi Hacınabi Mahallesi’ndeki evinden alınarak Mevlana Camisi’ne getirildi. Cenaze, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlık’ta defnedildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde vefat eden emekli imam sevenlerinin gözyaşları içerisinde defnedildi.Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Gazi Devlet Hastanesinde vefat eden emekli imam Sami Kaşıkçı’nın cenazesi Hacınabi Mahallesi’ndeki...

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