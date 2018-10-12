Başkan Şahin: “Sıfır Atık konusunda örnek olacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin “Sıfır Atık” projesi kapsamında 7 aşamalı yol haritasının 5 aşamasını tamamladıklarını ve 6. aşama olan uygulama safhasına geçtiklerini, belediye binasında çöp kutularını kaldırdıklarını, e uygulamaya geçerek de kâğıt kullanımını büyük oranda azalttıklarını söyledi.

Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Sıfır Atık israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Bizim hedefimiz, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Samsun bırakmaktır. Sıfır atık Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı çok önemli bir çevre projesidir. Bu Proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından da özenle takip edilmekte ve desteklenmektedir. Ülkemizdeki tüm resmi kurumlar valililerimiz ile birlikte çalışmalar yürütmektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmalara büyük önem veriyoruz. Tüm eğitim çalışmalarına ve toplantılara oluşturduğumuz ekipler gitti. 7 aşamalı yol haritamızın 5 aşaması tamamlandı ve 6.aşama olarak uygulamaya geçtik” dedi.

“200 bin adet A4 kâğıdı kullanımının önüne geçiyoruz”

Başkan Zihni Şahin açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Biz yol haritamıza göre ilerledik. Uygulama safhasına geçtik. Bu kapsamda e-imza uygulamasını başlattık. Meclis toplantılarımız için meclis gündemi yollanmaktaydı. Artık e mail adreslerine yollayacağız. Bu uygulama ile yılda 200 bin adet A4 kâğıdı kullanımının önüne geçiyoruz. Yemekhanemizde yemek atıkları konusunda da önemli bir uygulama başlattık. Bu uygulama personellerimize iletildi. Gerekli eğitim ve duyurularımızı yaptık. Belediyemizde çöp kutularını kaldırdık. Belediye binamızda atık geri dönüşüm üniteleri kurduk. Sıfır atık projesinin tüm kurumlarımızda uygulanması için valiliğimizde önemli çalışmalar yürütmektedir. Kısacası Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğündeki bu proje ile ülkemiz ve insanlarımızın geleceğine önemli kazanımlar bırakılacaktır. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak da sıfır atık projesinde öncü olacağız. Örnek olacağız. İnsanlarımıza ve Samsunumuza önemli bir hizmeti kazandırıyoruz.”