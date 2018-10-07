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07 Ekim 2018 Pazar 10:39

Başkan Şahin: "Suya otomatik zam uygulamasına son vereceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Daha önceki yıllarda alınan bir kararla suya otomatik olarak yapılan zam uygulamasına son vereceğiz" dedi.

Başkan Şahin: 'Suya otomatik zam uygulamasına son vereceğiz'
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Daha önceki yıllarda alınan bir kararla suya otomatik olarak yapılan zam uygulamasına son vereceğiz" dedi.

Suya otomatik zam konusunu ilk meclis toplantısında gündeme getirilerek karara bağlanacağını belirten Başkan Şahin, ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olmaması için zabıta denetimlerin için talimat verdiğini, denetimlerin devam edeceğini söyledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemiz emperyalizmin siyasi, kültürel, terör saldırıları yanında ekonomik saldırılarına da uğramaktadır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetimiz bu saldırılarla mücadele etmektedir. Devletimiz ve milletimiz el ele vermiştir. Hiçbir güç bize boyun eğdiremeyecek ve diz çökertemeyecektir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler genel kurulunda yaptığı konuşmasında bu emperyalist güçlerin, insanlık, milletimiz ve İslam’ın düşmanları olanların gözlerinin içine bakarak” Dünya beşten büyüktür” demiştir. Yaşadığımız bu süreçte bizde halkımızın yanında olacağız."

"Suya artık otomatik zam olmayacak"

Başkan Şahin, "Daha önceki yıllarda alınmış olan kararla su fiyatları otomatik olarak TÜFE oranlarına göre ayarlanmaktaydı. Bu uygulama nedeniyle su fiyatlarında bu ay daha fazla bir artış oluştu. Buna izin vermem. Bunu kaldıracağız. Biz devletimizin ve milletimizin birlikte kenetlenerek ekonomik saldırılara karşı verdiği mücadelede bir ve beraberiz. Halkımıza katkı yapmak durumundayız. Bu otomatik zam uygulamasına son vermek için konuyu ilk meclis toplantımıza getireceğim. Otomatik zam uygulamasına son vereceğiz. Ayrıca ben esnaflarımızın ahilik anlayışı ile çalıştıklarına inanıyorum. Bununla birlikte dolar üzerinden ülkemize yapılan saldırıyı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulamaları yapanlara karşıda tavizsiz bir mücadele başlattık. Zabıta ekiplerimiz denetimler yapıyor. Bu denetimler ilçe belediyelerimizin zabıtaları tarafından da yapılmaktadır. Hep birlikte mücadele içerisinde ve halkımızın yanındayız. Denetimlerimiz aralıksız sürecektir. Zabıta Daire Başkanlığımız ve tüm zabıtalarımız seferberlik halinde olacaktır" şeklinde konuştu.
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