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12 Ekim 2018 Cuma 16:11

Başkan Şahin’den Yusuf Ziya Yılmaz’a raylı sistem teşekkürü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, hafif raylı sistemi Samsun’a kazandıran Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a teşekkür etti.Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Samsun hafif...

Başkan Şahin'den Yusuf Ziya Yılmaz'a raylı sistem teşekkürü
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, hafif raylı sistemi Samsun’a kazandıran Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a teşekkür etti.

Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Samsun hafif raylı sistemi 10 Ekim 2010 tarihinde Gar- Üniversite İstasyonları arasında ilk seferine başlamıştı. Bu önemli hizmetin 8. yılına girdik. Samsun olarak 10 Ekim 2018 tarihinde hafif raylı sistem hattı faaliyete girişinin 8. yılını kutlamış oluyoruz. Samulaş A.Ş.’nin faaliyete girdiği 8. yıldayız ve Samsun hafif raylı sistem hattımız bu geçen sürede 136 milyon insanımıza hizmeti vermiştir. Geçen 8 yıl içerisinde Büyükşehir Belediyemiz adına halkımıza toplu taşımacılık hizmeti veren Samulaş hizmet ağını günden güne geliştirerek büyüdü. 2010 yılında 16 km’de hizmet veren raylı sistem hattı bugün, yaklaşık 30 km’de güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmetine devam ediyor. 2019 yılı içerisinde hizmete alınacak kampüs hattı ile birlikte raylı sistem hattı uzunluğu 35 km’ye ulaşacaktır. Yapılacak yeni çalışma ve programlarlar raylı sistem ağımızı daha da genişleterek böyle çağdaş bir ulaşım aracının Samsun halkına uzun yıllar hizmet vermesini sağlayacağız. Bu devasa hizmeti Samsun halkımıza sunan Samsun Milletvekilimiz ve eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Biz de bu anlamlı ve devasa hizmeti genişleterek, geliştirerek devam ettiriyoruz” dedi.
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