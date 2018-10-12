Başkan Taşçı: “Atakum’u yarınlara hazırlıyoruz”

Yeşiltepe Mahallesi’nde 83. Hayır Çarşısı Mağazasının açılışını gerçekleştiren, ardından da mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum’u yarınlara hep birlikte...

Yeşiltepe Mahallesi’nde 83. Hayır Çarşısı Mağazasının açılışını gerçekleştiren, ardından da mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum’u yarınlara hep birlikte hazırlıyoruz” dedi.

Atakum Belediyesinin yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında kurduğu yardım köprüsü, Hayır Çarşısı 83. Mağaza açılışını Yeşiltepe Mahallesi’nde gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, açılışın ardından gerçekleştirilen Mahalle Buluşması ile Yeşiltepe sakinlerinin fikir, talep ve önerilerini dinledi.

Atakum ilçesinde örnek bir birlik ve beraberlik olduğunu kaydeden Başkan İshak Taşçı, “İlçemizde oluşturduğumuz birlik ve beraberlik, kendisini her zaman göstermeye dam ediyor. Hayır Çarşısı aracılığıyla kurduğumuz gönül köprüsü, yardımsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, bir araya getirmeden buluşturmaya devam ediyor. Bugün 83’üncüsünü hizmete açtığımız Hayır Çarşısı Mağazamızla Yeşiltepe Mahallesi’ndeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, kışlık kıyafet ihtiyacını büyük ölçüde gidermiş olduk. Bu anlamda destekleriyle Hayır Çarşısı projemizi bugünlere gelmesini sağlayan Atakumlu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah” diye konuştu.

56 mahalleye eşit hizmet

Gerçekleştirdikleri açılışın ardından Mahalle Kahvehanesinde Yeşiltepelilerle buluşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçe merkezine uzak olan kırsal mahallelerimizi, ilçe merkezimizdeki mahallelerden ayırt etmeden, hizmette eşitlik ilkesiyle önemli yatırımlarla buluşturduk. Okul ve cami bahçelerinde gerçekleştirdiğimiz çevre düzenlemeleri, tesis onarımı, yol ve kaldırım çalışmalarıyla daha da yaşanılabilir bir hale getirdiğimiz Yeşiltepe Mahallemizde de yine vatandaşlarımızın talep ve önerileriyle, çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamda mahallelerimizi ziyaret ederek gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmalarıyla, hemşerilerimizin taleplerini ve önerilerini alıyor, gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişleriyle projelerimize yön veriyoruz” şeklinde konuştu.

Muhtardan Başkan Taşçı’ya teşekkür

Mahallelerinde gerçekleştirilen hizmetlerin, mahalle sakinlerinin yaşamını kolaylaştırdığını ifade eden Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ali Koç, “2014 yılından itibaren köy statüsünden mahalle statüsüne geçen mahallemiz, Atakum Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetlerle daha da yaşanılabilir hale geldi. Atakum Belediyesi ile sürekli irtibat halindeyiz. İlettiğimiz taleplerimiz hızlı bir şekilde çözüme kavuşuyor. Bu anlamda mahallemizle buluşturduğu tüm hizmetler için şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.