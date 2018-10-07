Başkan Taşçı, Kabadüzlülerle buluştu

Mahalle Buluşmaları ile ilçe halkının talep ve önerilerini dinleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Kabadüz Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Kabadüz Mahallesi sakinleriyle Kabadüz Köy Konağında buluşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "4,5 yıldır ilçemizi Atakumlularla birlikte yönetmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Mahalle Buluşmalarında hemşerilerimizden aldığımız talep ve öneriler, Atakum’u geleceğe hazırlayan projelerimize ışık tutuyor" ifadelerini kullandı.

İlçede gerçekleştirilen yatırımlar ve 4,5 yıllık görev süreçleri boyunca gerçekleştirilen hizmetlerin Atakum’un gelişimine yön verdiğini belirten Başkan Taşçı, "Mahalle Buluşmalarımızda vatandaşlarımızdan aldığımız öneri ve taleplerle, projelerimizi şekillendiriyoruz. ‘Daha da yaşanılabilir bir Atakum’ parolasıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalara, vatandaşlarımız yön veriyor. Atakum’da uyguladığımız birlikte yönetim modeliyle, ilçemizi yarınlara vatandaşlarımızla birlikte hazırlıyoruz. Bu anlamda bugün de köy statüsünden mahalle statüsüne 2014’ten itibaren geçen Kabadüz Mahallemizin sakinleriyle buluştuk. Talep ve önerileriyle bizlere ışık tutan tüm Kabadüzlü hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah" diye konuştu.

Atakum’da 28 köyün sonradan mahalle olduğunu ve bu yerleşim alanlarında sıkı bir çalışma temposu uyguladıklarını söyleyen Başkan Taşçı, "2014 yılında çıkan bütün şehir yasasıyla birlikte mahalle statüsüne geçen yerleşim alanlarımızda, hizmette eşitlik ilkesiyle önemli çalışmalara imza attık. Okul, cami çevre düzenlemeleri, yol ve kaldırım çalışmalarımızla daha da yaşanılabilir bir hale getirdiğimiz mahallelerimizde her geçen gün daha da iyiyi hedefleyen bir tempoyla hizmet götürmeye devam ediyoruz. Atakum, 56 mahallesinin tamamında sürdürdüğümüz çalışmalarla Karadeniz Bölgesinin parlayan yıldızı konumunda. İlçemizi her alanda marka bir kent haline getirmek ve Türkiye’nin marka kentleri arasındaki yerini korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.