Başkan Taşçı’ya ‘turizm’ teşekkürü

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı makamında ziyaret eden Samsun Turizm ve İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun ve bölge turizmine sağladığı katkılardan dolayı Başkan Taşçı’ya teşekkür...

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı makamında ziyaret eden Samsun Turizm ve İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun ve bölge turizmine sağladığı katkılardan dolayı Başkan Taşçı’ya teşekkür plaketi verdi.

Samsun’un önemli turizm projelerini Atakum Belediyesi imzasıyla şehre kazandıran Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı makamında ziyaret eden Samsun Turizm ve İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Taşçı’ya teşekkür etti. Başkan Taşçı, Atakum’u denizi ve eşsiz doğal güzellikleriyle Karadeniz turizminin vazgeçilmez duraklarından biri haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Atakum ilçesini denizi, plajları ve eşsiz doğal güzellikleriyle Karadeniz’in turizm cenneti haline getirmek istediklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizin turizm potansiyelini artırmak ve şehrimize turist çekebilmek adına hayata geçirdiğimiz önemli projelerle, bölgenin en kapsamlı yatırımlarını Atakum’la buluşturduk. Osmanlı Hamamları, Seyir Tesisi, Köy Konakları, Yalı Kafe & Restoran gibi projelerimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Önümüzdeki günlerde yapımı tamamlanacak olan Aqua Park, 10 bungalovla 17 hektarlık kent ormanı içerisinde bulunan Yayla Konaklama Tesisleri, Tematik Lunapark gibi projelerimiz de kısa bir süre sonra vatandaşlarımızla buluşacak. Bu anlamda Atakum’u Karadeniz’in önemli bir turizm markası haline getiriyoruz” diye konuştu.

Atakum ilçesinin önemli bir turizm potansiyeli olduğunu ve bu potansiyeli projeleriyle harekete geçiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür eden Samtiad Başkanı Mustafa Öztürk, “Atakum Belediyesi, Atakum ilçesinde gerçekleştirdiği turizm odaklı projelerle Samsun ve Karadeniz turizmine önemli katkılar sağlıyor. Bu anlamda Atakum ilçesinin önemli bir turizm potansiyeli var ve bu potansiyeli, hayata geçirdiği projelerle harekete geçiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.