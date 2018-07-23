Başkan Togar din görevlileri ile bir araya geldi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, düzenlenen programda ilçenin farklı mahallelerinde görev yapan imamlar ve din görevlileri ile bir araya geldi.

Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Kongre Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, toplumu şekillendirme ve kişilere yön verme noktasında din adamlarına büyük görevler düştüğünü söyledi. Geleceğe ve toplumlara şekil veren iki grup insanın olduğunu belirten Togar, "Bunların birincisi din görevlileri, ikincisi ise eğitimcilerdir. Eğitimciler hayatın belli bir noktasında vardır. Din görevlileri ise çocuk doğduğu zaman kulağına ezan okumakla başlayan, öldüğü zaman defneden, toplumun doğumundan ölümüne kadar hayatın içinde olan kişilerdir. Hem yaşam süremizce bizlere doğruyu, güzeli anlatır ve öğretirler hem de fani dünyada bizleri baki dünyaya hazırlarlar. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Görev yaptığı mahallede, mahalle sakinlerinin duygularını paylaşan, her konuda yardıma koşan, dini ve insani vazifeleri layıkıyla yerine getiren, örnek alınan ve örnek gösterilen tüm hocalarımızdan, din görevlilerimizden Allah razı olsun, Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bizim birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor, çünkü hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Amacımız, hedefimiz bir. Ezanlar dinmesin, bayrağımız inmesin. Biz birbirimize sahip çıkarsak inşallah çok daha güzel, çok daha büyük hizmetleri hayata geçiririz. Önümüzdeki süreçte ortak davamız için bir ve beraber olarak bu millete hizmet edeceğimizden eminim" şeklinde konuştu.

Program sonunda Diyanet–Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Yakup Demirbaş, Başkan Hasan Togar’a teşekkür plaketi verdi. Programa ayrıca AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Başkan Yardımcıları Aydın Karmil, Murat Karaman, Hüseyin Şenel katıldı.