Başkan Togar, gönüllere misafir oldu

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, geçen günlerde evlerinin anahtarını teslim ettiği ailelerin misafiri oldu.

Tekkeköy Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarına her durumda, her koşulda yardımcı olmaya devam ediyor. İlçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine her ay erzak yardımı, giysi yardımı, sıcak yemek yardımı, kış aylarında yakacak yardımı, Ramazan aylarında erzak yardımı başta olmak üzere tekerlekli sandalye, ev tadilatı ve onarımı, hasta bakım yardımı gibi daha birçok yardım faaliyetlerinin beraberinde oturulamayacak durumdaki evlerin yerine prefabrik ve betonarme evler yaparak ailelere sıcacık yaşanabilir yuvalar kazandırmaya devam ediyor.

“Vatandaşların mağduriyetleri gideriliyor”

Bugüne kadar ilçe sınırları içerisinde elliye yakın prefabrik ve betonarme evin inşa edilerek ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini ifade eden Başkan Hasan Togar, “İlçemizde yaşayan tüm halkımızın en iyi şartlarda hayatlarını sürdürebilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize daha hassas yaklaşıyor ve her durumda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yiyecek, giyecek, gıda, sağlık ve daha birçok yardım faaliyetlerimizin yanında ihtiyaç sahibi ailelerimizin oturulamayacak durumdaki evlerinin yerine prefabrik ve betonarme evler inşa ederek sıcacık yuvalarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. İlçemizde dört yıl içerisinde konteyner ve betonarme evlerin yanında ellinin üzerinde prefabrik ev yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik” dedi.

Togar, misafirleri oldu

Davet üzerine vatandaşların evlerine misafir olduklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bugün vatandaşlarımızın daveti üzerine teslim ettiğimiz evlerde oturan ailelerimizin sıcak yuvalarına misafir olduk. Vatandaşlarımızın ikramları eşliğinde çaylarımızı yudumladık. Zor şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışan ailelerimiz şimdi her türlü donanıma sahip evlerinde sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Bugün onların yaşam şartlarını iyileştirmiş ve taleplerini karşılamış olmanın mutluluğunu yine vatandaşlarımız ile paylaştık. Rabbim daha nice hayır işleri yapmamızı nasip etsin" şeklinde konuştu.