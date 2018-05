Başkan Togar, Tekkeköy AK Parti Kadın Kollarını ağırladı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İlçe Kadın Kolları yönetimini ağırladı. Togar, AK Parti teşkilatlarında kadınların her zaman ön saflarda olduğunu belirterek, 2002 yılından bugüne kadar AK Parti’nin başarısında en büyük payın kadınların olduğunu söyledi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Aysel Damat ve yeni yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Kadın kolları başkanını ve yönetimini bir kez daha kutlayan Togar, "Sizler AK Parti teşkilatlarının omurgasını oluşturuyorsunuz. Teşkilatlarımızda her zaman kadınların özel bir yeri vardır. Kadının dokunduğu her yer güzelleşir ve gelişir. Bizim partimiz her daim kadınları ön planda tutmasını iyi bilmiştir. Önümüzde çok önemli bir süreç var. Her zaman olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de kadınların üzerine çok önemli görevler düşüyor. Çünkü kadın kollarımız kapı kapı dolaşarak her eve misafir olarak davamızı herkese anlatıyor. Önümüzdeki süreci de birlikte çalışarak, ilçemize yaraşır şekilde yine bir tarihi sonuç alarak sonlandıracağız. Yeni başkanımızı ve yönetim kurulunu bir kez daha tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim" diye konuştu.

Tekkeköy’de kadınlara yönelik yürütülen çalışmalardan söz eden AK Parti Tekkeköy Kadın Kolları Başkanı Aysal Damat, "Daha önce olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde koordineli çalışmalarımız güçlü bir şekilde devam edecektir. Bayanlara öncelikli olarak yaptığınız yatırımlarımızdan ve hizmetlerinizden ötürü sizlere ve ekibinize teşekkür ederim. Önümüzdeki sürecin önemini çok iyi biliyoruz. Bizler de tüm evlere misafir olup davamızı anlatacağız" şeklinde konuştu.