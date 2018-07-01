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01 Temmuz 2018 Pazar 12:52

Başkan Togar’dan yaz Kur’an kurslarına ziyaret

Yaz Kur’an kurslarını ziyaret eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Çocuklarımıza sahip çıkmazsak, dini bilgileri öğretmezsek birileri bu işi sahipleniyor" dedi.Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, okulların kapanması ve öğrencilerin...

Başkan Togar'dan yaz Kur'an kurslarına ziyaret
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Yaz Kur’an kurslarını ziyaret eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Çocuklarımıza sahip çıkmazsak, dini bilgileri öğretmezsek birileri bu işi sahipleniyor" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, okulların kapanması ve öğrencilerin yaz tatiline girmesiyle birlikte Kur’an kurslarına giden öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin hem boş vakitlerini değerlendirdiğini hem de dini eğitim aldıklarını belirten Başkan Togar, "Okulların kapanması ve öğrencilerin yaz tatiline girmesiyle birlikte evlatlarımız boş vakitlerini farklı aktivitelerle değerlendirmeye çalışıyor. Aileler çocuklarının spor, kültür, sanatsal faaliyetlerin yanında özellikle Kur’an ve dini bilgiler öğrenmeleri için camiler, Kur’an kursları, mescitler gibi yerlere gönderiyorlar. Burada öğrencilerimiz hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem de Kur’an ve dini bilgiler öğreniyorlar" dedi.

Dini eğitimlerin devlet kontrolünde olması gerektiğini söyleyen Togar, "Bizler çocuklarımıza sahip çıkmazsak, dini bilgileri öğretmezsek birileri bu işi sahipleniyor. Geçmişte bunu yaşadık. Dinimizi kullanan hain çok. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimini planlayanlar da dinimizi kullandılar. Çocuklarımızı ve birçok insanımızı dinimizi kullanarak kandırdılar. Bizlere düşen görev evlatlarımıza, çocuklarımıza, öğrencilerimize ve halkımıza dinimizi devlet eliyle öğretmektir. Bu manada camilerde, Kur’an kurslarında, mescitlerde ve daha birçok yerde devletimiz eliyle öğretilen dini bilgiler ve Kur’an büyük önem arz ediyor. Bizler de bugün ilçemizin dört bir yanında dini eğitim gören ve Kur’an öğrenen öğrencilerimizi ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdik. Rabbim bizlere dinini bilen ahlaklı, Kur’an öğrenen, öğreten nesiller yetiştirmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.
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