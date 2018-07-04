Başkan Tok: 'Bu yavrulara kıyanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı'

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türkiye’yi hüzne boğan Leyla ve Eylül cinayetlerine sert tepki gösterdi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Gümüşhane İli Gökçe Köyü Hanımlar Derneği ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı. Dernek Başkanı Seyhan Şahin ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Tok, ziyarette son günlerde Türkiye’yi üzen çocuk cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olayları ile ilgili sert tepki gösterdi.

"En ağır ceza olmalı"

Çocuk ve kadınlara yönelik cinayet ve şiddet olaylarının önlenmesi için caydırıcı en ağır ceza kararlarının alınması yönünde toplum olarak beklenti içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Tok, "Öncelikle 3 kız evlat sahibi bir baba olarak son günlerde çocuk ve kadınlara yönelik cinayet, yaralama ve ölümle sonuçlanan şiddet olaylarını üzülerek görmekteyiz. Son günlerde önce Eylül’ün ardından Leyla yavrumuzun acı haberini aldık. Çok üzüldük. Hepimizi derinden yaraladı. Türkiye’de hüzün var. Savunmasız, minik yürekli, analarının kuzuları, babaların sevmeye kıyamadığı körpe yavrularımızın maruz kaldığı bu üzücü olaylar karşısında kahrolduk. Yürek dayanmıyor. Nasıl kıydınız bu masum çocuklara. İnsanlıktan çıkmış bu şahsiyetsizler, ahlak ve maneviyat yoksunu kişiler. Toplum olarak bu tür olaylara karşı insanlıktan çıkmış şahsiyetsizlere karşı en ağır şekilde cezalandırılması ve bu üzücü olaylarla ilgili yeni caydırıcı çok ağır önlemler alınması yönünde beklentimiz var" dedi.

"Dinimizin çocuk ve kadına verdiği önem ve değer ortada"

İslam dininin kadın ve çocuklara büyük önem verdiğini ifade eden Başkan Tok, "İslamiyet öncesi, cahiliye devri olarak bilinen bu dönemde kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğüne bile rastlanmıştır. Peygamber efendimiz, Arap toplumu özelinde kız çocuklarına yönelik süregelen bu kötü geleneği değiştirmek, kız çocuklarının değerini artırmak ve onları toplumda saygın bir konuma getirmek için tüm insanlığa örneklik teşkil edecek davranışlar sergilemiştir. Peygamberimiz Veda Hutbesi’nde, kadınların haklarına riayet edilmesini ve kadınların Allah’ın emaneti olduğunu ifade etmiştir" diye konuştu.