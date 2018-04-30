Başkan Tok, dönem arkadaşlarına belediyecilik tecrübesini anlattı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Şanlıurfa Eyyüpnebi Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çiftçi ve Ordu İmam Hatip Lisesi 1983-1984 mezunları dönem arkadaşlarıyla İlkadım’da bir araya gelerek dev proje ve yatırımları anlattı.

Kendisinin de mezun olduğu Ordu İmam Hatip Lisesi 1983-1984 mezunları ile birlikte, Şanlıurfa Eyyüpnebi Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti İlkadım’da ağırlamanın heyecanını yaşadığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Şu an çok güzel iki duyguyu bir anda yaşıyorum. Peygamberler şehri Şanlıurfa Eyyüpnebi Belediyesi eski Başkanı değerli ağabeyimiz Mustafa Çiftçi’yi ve beraberindeki heyeti ile birlikte farklı illerde kamu ve din görevlisi olarak görev yapan 1983-84 mezun arkadaşlarımı ilçemizde misafir ederek; İlkadım’da devam eden yatırım ve dev projelerimizi ve İlkadım’ın 4 yılda kaydettiği büyüme ivmesini ilçemize gelen değerli misafirlerimize anlatmak ve tanıtmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi.

İlkadım’da turistik yerler ve projeleri gezerek hizmetleri gören misafirler İlkadım’ın her alanda başarı sağladığını belirtirlerken; "İlkadım’ın sınıf arkadaşımız Başkan Erdoğan Tok tarafından modern ve örnek bir kent haline geldiğini görmek bizler için gurur verici. Her birimiz burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaşadığımız şehirlere döndüğümüzde gördüğümüz başarılı projeleri anlatacağız" diye konuştular.

"Yatırımlar karşısında çok etkilendim"

İlkadım’a 4 yılda yapılan hizmetleri yerinde gören Şanlıurfa Eyyüpnebi Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çiftçi, "Çok etkilendim. Bütün yatırımlar birbirinde güzel olmuş. Selçuklu mimari izleri taşıyan Cami ve Külli inşaatı beni çok etkiledi. İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a bizleri ağırladığı için ve yatırımlarının heyecanını bizlerle paylaşmasından ötürü kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İlkadımın hakettiği belediye yeni hizmet binası"

Ihlamur Cafe ve Restaurantta gerçekleştirilen buluşmanın ardından misafirlerine yeni belediye hizmet binasını gezdiren Başkan Tok, "Selçuklu mimarisinin günümüz mimarisi ile birleşiminden tasarlanan ve modern bir yapı olan belediye yeni hizmet binamız 5 bin metrekarelik meydan, çocuk kreşi, spor alanları, meclis ve toplantı salonu, kafeterya, 2 katlı 800 araçlık otopark ve dinlenme alanlarından oluşacak. Belediyecilik hizmetlerinin iki ayrı binada devam ettiği İlkadım’da birçok soruna tek bir çözüm olarak hayata geçirilecek yeni binamız kent merkezindeki trafiği rahatlatmasından, hızlı ve daha kaliteli bir hizmete kadar çok sayıda çözüm sunacak ve tamamlandığında İlkadım’ın gurur kaynaklarından olacak" dedi.

Misafirlerine Baruthane Mahallesi’nde 6,5 dönüm alanda inşa edilen Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesi inşaatını gezdiren Başkan Tok, 5 bin kişi kapasiteli olacak cami ve külliyenin 200 araçlık otopark ve 2 bin kişilik de çok amaçlı salona sahip olacağını belirtti.