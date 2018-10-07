Başkan Tok’tan, Anadolu ve Zeytinlik Mahallelerine müjde

Riskli bölge olması nedeniyle doğalgaz hizmetinden faydalanamayan halka yerel seçimler öncesi doğalgaz sözü veren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, verdiği sözleri bir bir tutuyor. Bakanlar Kurulu kararıyla riskli bölge olmaktan çıkarılan Anadolu ve Zeytinlik Mahalleleri doğalgaza kavuşuyor.

Riskli bölge olması nedeniyle doğalgaz verilemeyen Anadolu ve Zeytinlik Mahallelerinde planlanmış olan doğalgaz çalışmaları yılbaşında start alıyor. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, SAMGAZ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan ile bir araya gelerek yeni yılda başlayacak doğalgaz çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulundu. Projelendirme çalışmalarını tamamlayan SAMGAZ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan, yılbaşında doğalgaz verilecek mahallelerle ilgili malzeme tedarik ve imalat sürecine geçtiklerini ifade etti.

"Sözler bir bir yerine geliyor"

Yılbaşından sonra başlayacak doğalgaz çalışmaları için onay başvurusunda bulunan SAMGAZ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan ile proje üzerinde konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Seçim öncesinde verdiğimiz sözlerimizi tek tek yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz, seçim öncesinde verdiğimiz sözleri unutmadık ve doğalgaz sorununu çözmekte bu vaatlerimiz arasındaydı. Belediyemiz yetkisi dışında kanunlarla bazı mahallelerimizde doğalgaz ile ilgili mağduriyetler yaşanmaktadır. Uzun bir çabadan sonra çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Anadolu ve Zeytinlik Mahallelerimizde yılbaşı itibariyle doğalgaz çalışmaları başlıyor. Büyük bir kısmında doğalgaz hizmeti alan Fatih ve Kadıköy Mahallelerinde de eş zamanlı olarak doğalgaz bulunmayan yerlerde çalışmalar yapılacak. Eski yerleşim bölgeleri ve çarpık kentleşmeden doğan sıkıntıları sırayla tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Anadolu ve Zeytinlik ’ten sonra özellikle Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerimize de doğalgaz hizmeti sağlamak için kanunlar çerçevesinde imar revizyon çalışmalarımızı ve çözüm araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Riskli bölge olmaktan çıkarılan Kadıköy ve Fatih Mahallelerine doğalgaz hizmeti olmayan yerlerde doğalgaz alt yapısının kurulması için SAMGAZ ile planlı çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.