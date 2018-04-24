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24 Nisan 2018 Salı 16:28

Başkan Yılmaz: “Uzak yakın yok, her yere hizmet var”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü ilçesinde bulunan Devalan Mahallesi’nde ulaşım ve alt yapı sorunlarını yerinde inceledi.Samsun’a en uzak mahallelerden birisi olan ve Vezirköprü merkezine 27 kilometre uzaklıkta...

Başkan Yılmaz: 'Uzak yakın yok, her yere hizmet var”
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü ilçesinde bulunan Devalan Mahallesi’nde ulaşım ve alt yapı sorunlarını yerinde inceledi.

Samsun’a en uzak mahallelerden birisi olan ve Vezirköprü merkezine 27 kilometre uzaklıkta yer alan Devalan Mahallesi’ne giderek sorunları tespit eden ve çözüme kavuşturulması için gerekli adımları atacaklarını vurgulayan Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak uzak yakın demeden her türlü soruna çözüm üretmek adına mesai harcıyoruz. Devalan Mahallemiz ile ilgili çok sık mesaj alıyoruz. Arkadaşlarımız sorunları tespit etmişti. Bende mahalle sakinlerinin sosyal medyadan gönderdiği mesajları karşılıksız bırakmamak ve işimizin her zaman başında olduğumuzu vurgulamak için buraya geldim. Sorunları yerinde gördüm. Devalan mahallemizde de bu sorunlara çözüm bulacağız” dedi.

Yol isteklerinin kesinlikle bitmeyeceğini de belirten Başkan Yılmaz, “Bundan 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da bu tür sorunlar olacak. Biz olmayacağız belki ama yine belediye başkanları buralara gelecek ve mahalle sakinleriyle yine bu sorunları konuşacaklar. Yani bitmeyecek. Ama bizim dönemimizde en aza inecek ve Allah izin verirse uzunca bir süre gündeme bile gelmeyecek” diye konuştu.
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