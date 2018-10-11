Başkan Zihni Şahin: “Ağaç katliamı yok, buna da izin vermem”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin “Atakum ilçesinde ağaç katliamı yapılıyor” diye gündeme gelen konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Zihni Şahin konuya duyarlı davrandığını söyleyerek, ”Ağaç katliamı yok. Anlayış olarak ağaç katliamına da izin vermem, vatandaşlarımızın mağdur ve hizmetten mahrum olmasına da izin vermem. Biz daha çok ağaç dikmek, daha çok yeşil alan oluşturmak, çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak için varız” dedi

Trafik yoğunluğu azaltılmak için yapılmış değişiklikler

Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Söz konusu alanda 2011 yılında yapılan imar alanı değişikliği ile konut alanlarına ulaşımın sağlanabilmesi ve trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlanmıştır. Atakum’un önemli ulaşım yollarından birisi olan Alaçam Caddesi’nin aşırı eğimli olması ve alternatifinin olmaması nedeniyle genişletilmesi yoluna gidilmiştir. Genişletilme çalışmaları kapsamında ise hak sahiplerinin mağduriyete uğramaması düşünülmüş ve konut alanı kullanımı oluşturulmuştur. Tüm bunlar insanlarımıza önemli hizmetler ve insan hayatına verilen değer olarak görülmelidir. Bu alanda ağaç katliamı yapıldığı yönündeki bilgiler gerçek dışı olmakla beraber Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu konudaki hassasiyetimiz çok yüksektir" diye konuştu.

Ağaçlar vatandaş mülkiyetindeki alanda

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin açıklamalarını şöyle devam etti:

“Burada bir başka önemli hususta idare tarafından bu alana park olarak ulaşılmasının arazinin hem eğimli olması hem de dört bir yandan yolla çevrili olması açısından kolay olmayacağının düşünülmesidir. Arazinin park olarak kullanılmaya uygun olmamakla birlikte kesilen ağaçlarda Atakum ilçemizin Atakum Mahallemizdeki 11760 ada 4 nolu parsel vatandaş mülkiyetinde olup bu mülkiyet içerisinde kalmaktadır. Bu alanın 40 metre doğusunda Veterinerlik bahçesinde yer alan ağaçlık alan ise Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘korunacak ağaçlık alan’ olarak plana işlenmiştir. Bu çok önemlidir. Çünkü burası aynı bölgemize ve oradaki hemşerilerimize hitap etmektedir. Bu kararla da ağaçların kesilmesi önlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Aynı alanın 350 metre kuzeyinde ise Atakum ilçemize hizmet eden kent park bulunmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak fiziki mekânlardaki yeşil dokunun korunması ve artırılmasına büyük özen göstermekte ve önem vermekteyim. İfade ettiğim işin teknik boyutları dışında ise anlayış olarak ağaç katliamına da izin vermem, vatandaşlarımızın mağdur olmasına da izin vermem. Biz daha çok ağaç dikmek, daha çok yeşil alan oluşturmak, çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak için varız.”

Çiğdem Karaaslan’a teşekkür

Şahin, “Samsun olarak bizim önemli bir şansımız vardır. Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan Hanımefendi, partimizin çevre, şehir ve kültürden sorumlu genel başkan yardımcısıdır. Bu konulara çok duyarlıdır. Tüm çalışmaları yakından takip etmektedir. Çevre adına, şehircilik adına her konuda bizlere destek vermektedir. Samsunumuzda yeşil alanların çoğalması, ağaçlandırma, fidan dikme, ormanlık alanlar oluşturma konularında çok önemli adımların atılmasını ve gelişmeyi sağlayan Genel Başkan Yardımcımızla birlikte Milletvekilimiz ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz, bakanlarımız milletvekillerimiz ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Yeşil alanlar artarak devam edecek”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

“AK parti iktidarı 2003 yılından 2016 yılı sonuna kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturmuştur. 2019 yılı sonuna kadar bu sayıyı 4 milyar 500 milyona çıkartacaktır. Ayrıca ihtiyacımız olan fidanları da artık kendi fidanlıklarımızda üretiyoruz. 1992-2002 yılları arasında yılda ortalama 75 milyon fidan üretilirken, sadece 2016 yılında 338 milyon fidan üretilmiştir. AK parti iktidarı döneminde151 milyon fidan ise bedelsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. 1992-2002 yılları arasında 743 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmışken, 2003-2016 yılları arasında takriben 4,5 milyon hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Yani, önceki 10 yıllık dönemin 6 katı kadar ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Ağaçlandırılan alan 6 katına çıkartılmış ve 1,5 milyon hektar yeni orman alanı ülkemize kazandırılmıştır. Ülkemiz çapında yapılan bu devasa çalışmalara Samsunumuzda önemli katkılar vermiştir. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, kaymakamlıklarımız, ilçe belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve toplumumuzun her kesimi fidan dikme, ağaçlandırma, koruluk ve orman alanları oluşturma, bitkilendirme ve çiçeklendirme, yeşil alanlar oluşturma çalışmaları yapmıştır. Bundan sonrada yapmaya da devam edeceğiz.”