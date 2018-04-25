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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:52

Besicilerden Ramazan’da yerli et tüketilmesi çağrısı

2 lira zam gelebileceğini belirtirken, vatandaşlara yerli et tüketmeleri çağrısında bulundu.Ramazan ayına kısa bir süre kala et tüketimi konusu gündeme geldi. Karkas etin kilo fiyatı 27 liradan alınırken, et tezgahlara geldiğinde 40 liradan...

Besicilerden Ramazan'da yerli et tüketilmesi çağrısı
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2 lira zam gelebileceğini belirtirken, vatandaşlara yerli et tüketmeleri çağrısında bulundu.

Ramazan ayına kısa bir süre kala et tüketimi konusu gündeme geldi. Karkas etin kilo fiyatı 27 liradan alınırken, et tezgahlara geldiğinde 40 liradan tüketiciye sunuluyor. Etin fiyatının yemin fiyatına göre belirlendiğine dikkat çeken Erdal Doğan, Ramazan’da çok büyük bir zam beklemediklerini, vatandaşların, ithal et yerine yerli üreticilerin etlerine yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Ramazan’da az bir fiyat artışı beklediklerinin altını çizen Erdal Doğan, “Ramazan’da et fiyatlarına vatandaşları mağdur edecek derecede bir zam beklemiyoruz. Zam olursa da 1-2 liralık bir zam olur. O artış da Ramazan ayının ortalarına doğru kendini toparlar. Samsun’da şuanda karkas etin kilosunun maliyeti 27 lira. Bu etin tezgaha iniş fiyatı 38-40 TL arasında değişiyor. Temel tüketim olan kıyma ve kuşbaşı etinin kilosu 35 liradan başlar, 43 liraya kadar çıkar. Bu fiyatlara Ramazan’da 1-2 lira zam gelebilir. Diğer et ürünlerinde ise fiyat yüksek olabilir. Şu süreçte et fiyatlarını gündemde tutmak bence doğru değil. Türkiye’deki üretim maliyetleri göz önüne alındığında et aslında ucuz. Türkiye’de et fiyatının değil de yem fiyatının konuşulması lazım. Türkiye’de et değil, yem pahalı. Bizim girdi maliyetlerimiz düşmedikçe, etin fiyatını aşağılara çekmek hayal olur. Dışarıdan yapılan ithalat ile etin fiyatının düşürülmesi, Türkiye’deki üretimin bitirilmesi anlamına gelir. Bu açıdan ete yapılan müdahaleyi doğru bulmuyorum. Eğer durum böyle giderse, üretemeyen bir toplum olarak, et konusunda tamamen dışa bağımlı kalabiliriz” dedi.

“Vatandaşlar Ramazan’da yerli et tüketsin”

Vatandaşların yerli ete rağbet göstermesi gerektiğini belirten Doğan, şunları söyledi:

“Ramazan ayına çok az bir süre kaldı. İthal et, üreticiye ve tüketiciye hiçbir fayda sağlamadı. Dışarıdan gelen etler bizim insanımızın damak zevkine uygun değil. Dışarıdan gelen etin kesimi ve ulaşımı hakkında tam bilgi sahibi değiliz. O yüzden tüketicilerin özellikle Ramazan ayında yerli et tüketmesini öneriyorum. Durum böyle olursa yerli et üretiminin de artacağını düşünüyorum. Aradaki çok az bir fiyat farkı olduğu için vatandaşların yerli ete yönelmesi gerekiyor. Vatandaşlar, Ramazan’da yerli ete yönelip, bildiği, güvendiği, tanıdığı kasaplardan et alsınlar.”
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