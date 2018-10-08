Bitkisel ve doğal ürünlerle kabızlığın tedavisi

Dahiliye ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, kabızlığın önlenmesinde bitkisel ve doğal ürünler hakkında bilgiler verdi.

Bitkisel ve doğal ürünlerle tedavi hakkında önemli çalışmalarda bulunan ve bu alandaki tecrübesiyle bölgesinde önemli bir isim olan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Bitkisel ve Doğal Ürünlerle Tedavi Merkezi Dahiliye ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, "İnsanların birçoğu ishal ya da kabızlık yüzünden yakınır, hayatları tam bir kabusa dönüşür. Düzenli olarak dışkı yapamamak belli bir süre sonra herkes için problem olmaya başlar. İshal kadar kabızlık da oldukça büyük bir sağlık sorunudur. Saatlerce karın ağrısı çekmek, tuvalette beklemek, karın şişliği oluşması kabızlık sonuçlarından bazılarıdır. Tıp dilinde konstipasyon olarak da anılan bu rahatsızlık halk dilinde peklik olarak da bilinir. Eğer tedavi edilmezse hemoroit yani basur, karın ağrısı, karında şişlik sonucu kilo alma gibi sonuçlar görülebilir. Ayrıca çeşitli bağırsak hastalıklarına da yol açar. Birçok kişi doktora gidip tedavi olmaya çalışırken birçok kişi de şifalı bitkiler ile bitkisel tedavi yöntemleri araştırmaktadır” dedi.

Dr. Mehmet Emin Erdem şöyle devam etti:

“Bu rahatsızlık için öncelikle düzenli yemek yemeniz oldukça önemlidir. Öğün atlamamak, her öğünü zamanında yemek bu kötü hastalığa yakalanmamak için oldukça büyük önem taşır. Yediğiniz yiyecekleri iyice çiğnemeye özen gösterin. İyi çiğnenen yiyecekler bağırsaklarda daha kolay emilir ve dışkılanır. Ayrıca meyve ve sebzeyi dengeli tüketmeniz gerekir. Sürekli et yemek, sürekli meyve yemek ya da sürekli sebze tüketmek de yanlıştır. Tüm yiyeceklerden düzenli ve dengeli bir şekilde yemelisiniz. Sulu yemeklerden ve içeceklerden bolca tüketmelisiniz. Pilav, makarna, ekmek, patates gibi karbonhidrat içeriği yüksek gıdalardan sıkça tüketmekten kaçınmalısınız. Karnınıza masaj yapmanız da bu rahatsızlığı yenmeniz için başka bir çözüm yoludur. Karnınızın altındaki bölgeye özellikle kasıklarınıza doğru elinizle hafifçe bastırarak sağdan sola ve soldan sağa doğru masaj yapmalısınız. Bu hareketler kabızlık için size çok yardımcı olacaktır. Bu hareketleri otururken veya uyumadan önce yatarken yapabilirsiniz. Gün içinde bol miktarda su tüketmeniz de çok önemlidir. Su içmeyi sevmiyorsanız suyu sevdiğiniz gibi içilecek hale getirmelisiniz. Örneğin tatlı yiyecekleri seviyorsanız suyun içine kırmızı elma atabilirsiniz. Ya da tuzlu yiyecekleri seviyorsanız suyunuzun bulunduğu sürahiye birkaç tutam taze nane ve yeşil elma ekleyerek suyunuzu daha ferah bir hale getirebilirsiniz. İşte bu sayede daha çok su içme isteği hissedeceksiniz. Spor yapmak da çok iyi bir çözüm yoludur. Spor yaparak hem sağlıklı yaşayabilir hem de kabızlık sorununu giderebilirsiniz. Stresten de mümkün olduğunca uzak durmalısınız.”

Meyve ve sebzenin dengeli tüketilmesi gerektiğini anlatan Dr. Mehmet Emin Erdem, “Özellikle muz da çok fazla tüketmemelisiniz. Bağırsaklarınızı gevşetici sebze ve meyveleri tercih etmelisiniz. Özellikle karnabahar, brokoli, bal kabağı, erik ve kivi gibi meyve ve sebzeleri yiyebilirsiniz. Armut yiyip üzerine bir bardak su içerek de bu durumdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Buğday ekmeği yerine kepekli ekmek veya tahıllı ekmek tüketmelisiniz. Metabolizmayı hızlandırıcı çaylar içmek de sizi rahatlatacaktır. Keten tohumu yağı içmek de kabızlık için bitkisel çözümler arasındadır. Biberiye, incir gibi bitkiler de bitkisel çözümlere örnektir” diye konuştu.

Dr. Mehmet Emin Erdem, kabızlığa karşı tavsiyelerini şöyle sıraladı:

“Pırasa, lahana, ıspanak, pazı, brokoli ve kabak tüketin. Su tüketimi çok önemlidir. Günlük en az bir buçuk litre su tüketin. Kuru kayısı, kuru mürdüm eriğini tarçın ile beraber kaynatılarak komposto olarak içilmelidir. Bağırsak çalıştırıcı olan Trabzon hurması başta olmak üzere portakal, mandalina ve kabuklarıyla beraber yenen bazı meyveleri tüketin. Kuru fasulye, soya fasulyesi, mercimek gibi bakliyatları tüketin. Lifli gıdalar tüketin. Greyfurt, pomelo ve avokado meyvesi tüketilmelidir. Kepek bağırsaklardan geçerken su emilimini artırarak dışkının su oranını ve miktarını yükseltir. Kepekli ekmek, kepekli makarna, kepekli undan yapılan yiyecekler tüketerek bağırsaklarınızı çalıştırabilirsiniz. Hiç hareket etmeyen ve hareketini kısıtlamış olan kişilerde kabızlık görülebilir. Bu yüzden karın egzersizi yaparak veya hareketi arttırarak kabızlıktan kurtulabilirsiniz. 5-6 parça barut ağacı kabuğu, 1 tatlı kaşığı rezene tohumu ve 3-4 yaprak sinameki üzerine sıcak su konularak üstü kapatılarak 4-5 dakika demlenmesinden sonra içilir. Bu çayı yaparken sinamekiyi fazla kaçırmamak gerekir çünkü çok fazla gaz yapması ve bağırsakları hızlı çalıştırmasından dolayı fazla tüketildiğinde sinameki içmeden tuvalete çıkılamaz hale gelinebilir ve kabızlık artan seviyeye çıkabilir. Ayrıca uzun süre sinameki kullanmak bağımlılık yapabilir, önerilmez. 1 kilogram arpayı üstünü örtecek kadar akşamdan su dökülerek sabaha kadar bekletilir. Bekletilen bu arpa sabah haşlanır. Daha sonra kabak, pırasa, ıspanak ve kereviz sapı eklenerek pişirilir. Çorba kıvamına gelene kadar karıştırılır. Bu çorba her sabah şikayetleriniz gidene kadar aç karınla içilir. Bir avuç içi kadar maydanoz, bir avuç içi kadar kiraz sapı, üç poşet yeşil çay, üç kayısı ve bir limonu beş bardak suyun içine koyarak kaynatın. Bu çayı sabahtan akşama kadar aralıklı olarak için. Zeytinyağına banılmış kepekli ekmek ile bağırsaklarınızı çalıştırabilirsiniz. Özellikle probiyotik ve prebiyotik tüketimi ve arttırılmalıdır. Yulaf ezmeli, keten tohumlu müsli sabah kahvaltılarında tüketilmelidir. Lif oranı yüksek olduğundan probleminizi gidermenizde yardımcı olacaktır.”