SAMSUN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 09:45

Bostan güven tazeledi

Eğitim-Bir-Sen 19 Mayıs Temsilciliği Olağan Genel Kurulu’nda Fikret Bostan güven tazeledi.Eğitim Bir-Sen şube salonunda gerçekleştirilen ve 103 oy ile yeniden seçilen Fikret Bostan, kendisine ve ekibine destek olan herkese teşekkür etti.Sendika...

Bostan güven tazeledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Eğitim-Bir-Sen 19 Mayıs Temsilciliği Olağan Genel Kurulu’nda Fikret Bostan güven tazeledi.

Eğitim Bir-Sen şube salonunda gerçekleştirilen ve 103 oy ile yeniden seçilen Fikret Bostan, kendisine ve ekibine destek olan herkese teşekkür etti.

Sendika seçimlerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Fikret Bostan yaptığı açıklamada, "İlçemizde gerçekleştirdiğimiz yönetim ve şube delege seçimi ile ilgili alanda çalışan teşkilatımızın her kademesindeki dava arkadaşlarımız yönetim asil, yedek, kadın komisyonlarımız, delege adaylarımız sendikamızın birliğine dirliğine katkı sunmuşlardır. Her birisine yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İki adayın yarıştığı seçimlerde Fikret Bostan 103, Davut Yaman 66 oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı.

Yönetim ise Fikret Bostan, Ömer Cerrahoğlu, Bilal Erdoğan, İrfan Aydın, Yasin Aydın, Recep Yılmaz ve Fikret Yediyıldız’dan oluştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku