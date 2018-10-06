“Bu Yolda Hep Birlikteyiz” 19 Mayıs’ta tanıtıldı

Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamlığı tarafından “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesi tanıtıldı.

Kaymakamlık binasında düzenlenen tanıtım programında konuşan İlçe Kaymakamı Yavuz Güler, ”İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu Bu Yolda Hep Birlikteyiz projesi 19 Mayıs ilçesinde start aldı. Trafikte birçok proje hayata geçti. Bunlardan bir tanesi de Bu Yolda Hep Birlikteyiz projesi. Bu projelerin tek amacı trafik kazalarını önleyerek en aza indirmektir. İlçemizde denetimler sürekli var. Artık her polis ilçemizde ceza uygulaması yapacak. İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu bir diğer proje ise Kırmızı Düdük projesi. Buradaki amaç çocuklarımıza erken yaşta trafik eğitimi vermek. Atasözümüz ‘ağaç yaşken eğilir.’ Biz de erken yaşlarda çocuklarımıza trafik eğitimi veriyoruz. Ülkemizin toplumsal bir yarası olan trafik kazalarında insan hatalarını en aza indirmek için gerekli olan trafik güvenliği bilincini, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza erken yaşta öğretmek. Meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltmak. Trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla özellikle seyir halinde cep telefonu ile görüşme, emniyet kemeri kullanmama ve trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, makas attırma ihlallerinin önüne geçerek güvenli bir trafik ortamı sağlamak hepimizin arzusudur. Bu amaçla İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu ’Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ projesi ile bu yükü polis ve jandarma teşkilatımızın yanı sıra geleceğin polisi, jandarması, hakimi, savcısı, öğretmeni, doktoru ve bunun gibi meslek sahibi olacak olan çocuklarımızla paylaşmak istiyoruz” dedi.

Tanıtım programına 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan ve kamu kurum yetkilileri katıldı.