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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:34

Büyük Anadolu Hastanelerinden 23 Nisan kutlaması

Samsun Büyük Anadolu Meydan ve Çiftlik Hastanesi’nde çocuk hastalar ve hastane personelinin çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik...

Büyük Anadolu Hastanelerinden 23 Nisan kutlaması
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Samsun Büyük Anadolu Meydan ve Çiftlik Hastanesi’nde çocuk hastalar ve hastane personelinin çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir AVM’de bir program düzenleyerek çocukların coşkusuna ortak oldu. Hastanenin kurumsal ilişkiler ekibi, alışveriş merkezinde ve hastane içerisinde stant kurarak çocukların ve ailelerinin unutulmaz bir gün yaşamalarına vesile oldu. Etkinlikte çocuklar, palyaçolar tarafından yüzleri boyanıp gönüllerince eğlendi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 98. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde geleceğimiz olan çocuklarımızın bayramını kutlamak için hastane olarak bizde güzel bir etkinliğe imza attık. Gönüllerince eğlenen çocuklarımızın böyle mutlu, moral ve motivasyonlarının yüksek olmasını sağlamak bizim için her zaman önemli. Bu düşünceler içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza sağlıklı, mutlu bir gelecek diliyorum" dedi.
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