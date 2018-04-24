Çarşamba yeni üniversiteye talip

Samsun Çarşambalılar Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu, Samsun’a kurulacak yeni üniversitenin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında kapatılan Canik Üniversitesi’nin yerine değil, daha kapsamlı olduğunu düşündükleri...

Samsun Çarşambalılar Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu, Samsun’a kurulacak yeni üniversitenin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında kapatılan Canik Üniversitesi’nin yerine değil, daha kapsamlı olduğunu düşündükleri Çarşamba’daki Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’ne yapılmasını istediklerini söyledi.

Samsun Çarşambalılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Samsun’a yapılacak yeni üniversitenin kendi ilçelerinde bulunun kampüse yapılması gerektiğini belirterek basın toplantısı gerçekleştirdi. Dernek binası bahçesinde yapılan basın toplantısında Çarşamba’daki Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nün yeni üniversite için Canik Başarı Üniversitesi’nden daha elverişli olduğunu vurguladılar.

Hemşehrileri Mustafa Kemal Güneşdoğdu’nun Çarşamba’ya yeni bir devlet üniversitesi kazandırmak için 40 milyon TL’den fazla birikimini bu uğurda bağışladıklarını dile getiren Sadettin Sarıoğlu, “Hemşehrimiz rahmetli Mustafa Kemal Güneşdoğdu hayatı boyunca elde ettiği bütün mal varlığını 2010-2016 yılları arasında Çarşamba’da Karadeniz Sahil Yolu kenarında, kendi adıyla kurulan kampüsteki Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Yeni Tıp Fakültesi dersliklerinin yapımına harcamıştır. Biz de dernek olarak bunların takipçisi olduk. Bu yıllar arasında 3 fakülte binası yapımı ve derslik yapımında 40 milyon TL’yi aşan bir harcama ile ablasıyla birlikte Samsun’da ikamet ettiği konutunu ve bütün birikimini bu uğurda harcamıştır” dedi.

“Yeni üniversitenin Çarşamba’da Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü merkezli olmasını istiyoruz”

Yeni üniversitenin Çarşamba’da olması gerektiğini ifade eden Sadettin Sarıoğlu, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta AK Parti İl Kongresi’ndeki konuşmasında Samsun’a yeni devlet üniversitesi kurulacağı müjdesini vermiştir. Fakat yeni üniversitenin Samsun şehir merkezinde FETÖ ile mücadele kapsamında el konulan Canik Kampüsü’ne kurulacağı söylenmektedir. FETÖ’nün yaptırdığı bu yerin imkanları çok sınırlıdır. Samsun’un merkezinde bir tepede ormandan ve hazineden alınan 50 dönümlük bir alandaki 2 binadan ibarettir. Ulaşım ağı ve hitap ettiği bir bölgesi yoktur. Tamamen OMÜ gölgesinde kalacaktır. Halbuki Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nün ulaşım ve hitap ettiği bölge açısından son derece elverişli yapılacak ilavelerle 150 dönüm üzerinde bir alana sahiptir. Bütün birikimini Çarşamba’da kurulacak yeni devlet üniversitesinin yapımına bağışlamış Güneşdoğdu’nun vasiyetinin de takipçisi olarak sizlerden talebimiz, Samsun’da kurulacak olan yeni üniversitenin Çarşamba’da Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü merkezi olacak şekilde düzenlenmesidir” diye konuştu.

Basın toplantısı çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.