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23 Nisan 2018 Pazartesi 18:54

Çocuklar 23 Nisan’da doyasıya eğlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Samsun Piazza Alışveriş Merkezi’nde (AVM), çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.Piazza AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birbirinden...

Çocuklar 23 Nisan'da doyasıya eğlendi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Samsun Piazza Alışveriş Merkezi’nde (AVM), çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Piazza AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birbirinden güzel çocuk etkinliklerine imza attı. "Ali Baba’nın Masal Çiftliği" etkinliği ile çocuklar köye hayatına yolculuk yaptı. 20 Nisan’da başlayan etkinlik her gün 6 seans devam etti. Çiftçi kıyafeti giydirilen 4-12 yaş arası çocuklar 1 saat boyunca sebze ekip, süt sağıp, yumurta toplayıp Ali Baba’ya yardım ederek çiftçilik yaptılar. Düzenlenen bu etkinlikle, büyük şehirlerde yaşayan ve doğal ortamı tanımayan miniklere çiftçilik mesleği tanıtılırken, birçoğunun uzak kaldığı hatta hiç tanımadıkları köy yaşantısı da en keyifli haliyle sergilendi.

Boyama Atölyesi

Piazza AVM Zemin katında düzenlenen Boyama Atölyesi etkinliği ile çocukların yüzleri rengarenk boyandı. Sosis balon katlama yapan çocuklar palyaçolar eşliğinde unutulmaz bir 23 Nisan yaşadı.
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