Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

İlkadım Belediyesi tarafından “Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisinin yerleştirilmesi ile ilgili seminer düzenledi.İstiklal İlkokulu ve Belediye Ortaokulu’nda İlkadım Kent Konseyi Hayvan Hakları...

İlkadım Belediyesi tarafından “Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisinin yerleştirilmesi ile ilgili seminer düzenledi.

İstiklal İlkokulu ve Belediye Ortaokulu’nda İlkadım Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu tarafından koordine edilen seminerde, belediye veteriner hekimi Onur Akça tarafından öğrencilere video ve görsel sunumlarla bilgiler verildi. Eğlenceli videolarla çocukların ilgisinin ve dikkatinin çekildiği Hayvan Sevgisinin Yerleştirilmesi konulu seminerde çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisinin kazandırılması amaçlandı.

“Sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız”

Sokak hayvanlarının korunması ve sahip çıkılması noktasında belediye olarak birçok çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, son yıllarda hayvanlara yönelik yapılan eziyetlerle birlikte yaşanan ölümlere dikkat çekti. Tüm hayvanları sevgi ve şefkat kanatları kuşatmış medeniyetin varisleri olduklarını ifade eden İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, “Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik başlattığımız projeye dahil olan okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sokak hayvanlarının yanında olmak, onları sevmek bir sosyal sorumluluktur. Dinimizde, hayvanlara iyi muameleyi emreden, eziyetin her türlüsünü yasaklayan hükümler var. Bu manada belediye olarak 4,5 yıl içerisinde 200 e yakın kedi evleri, köpek evleri, köpek barınakları inşa etti. Çeşitli yerlere mamalıklar ve suluklar yerleştirdik” diye konuştu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Seminer sonrası, İstiklal İlköğretim Okulu tarafından Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, Kent Konseyi Genel Sekreteri İbrahim Kurt, Okul Müdürü Zekeriya Keskin, Proje Koordinatörü Öğretmen Esra Kıran, hayvan gönüllüsü Memduha Tiryaki tarafından ödülleri verildi.