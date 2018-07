Çocuklarınızı ’göz’lemleyin

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, anne ve babaların çocuklarını göz sağlığı için yakından takip etmelerini gerektiğini söyledi.

Çocukların gözlerindeki şikayetleri tam olarak anlayamadıkları için bunu vücut dilleri ya da davranışları ile ifade ettiğini belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, anne ve babaları çocuklarının göz sağlığı için yakından takip etmelerini gerektiğini belirterek kitap okurken, televizyon izlerken gibi günlük hayatlarındaki yaptıkları eylemlerden onların böyle bir sorunlarının olup olmadıklarını anlayabileceklerini vurguladı.

Vücut dili ele veriyor

Dr. Gökhan Dinçer, bu gibi durumlarda çocukların mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmesi gerektiğini belirterek, "Çocuklar hastalıklarıyla ilgili sıkıntılarını bazen aileleriyle paylaşmayabilir. Özellikle içine kapanık, çekingen çocuklarda bunu gözlemleyebiliyoruz. Bazen ise çocuğun doktor korkusundan hastalıklarıyla ilgili olarak sıkıntılarını dile getiremeyebilir. Bu anlamda ailelere büyük görevler düşmektedir. Çünkü çocuklar sıkıntılarıyla ilgili olarak ya vücut dillerini ya da davranışlarıyla bunu ele verir. İşte bunlardan biride göz şikayetlerinde yaşanan problemlerdir. Çocuğunuz, televizyona ve sınıfta tahtaya çok yaklaşma, okurken satır kaçırma ve parmakla takip etme, gözlerini sık sık ovuşturma gibi belirtiler veriyorsa bu göz bozukluğu olduğu anlamına gelebilir. Genelde yapılan araştırmalar sonucunda okul öncesi çağdaki çocukların yüzde 5’inde, okul çağındaki çocukların ise yüzde 25’inde görme problemi olduğunu ortaya koyduğunu ifade edilmektedir. Okul çağındaki her 4 çocuktan birinde değişik derecelerde görme problemi mevcuttur. Şaşılık ve göz kapağında düşüklük gibi dışarıdan bakıldığında fark edilen göz problemleri dışındaki sorunlar ancak göz hekimi tarafından yapılacak detaylı bir göz muayenesi ile anlaşılabilecektir. Çocuklarda erken yaşta saptanan görme problemlerinin tedavisi hem daha kolay hem de daha başarılı olmaktadır. Her yaştaki çocuğa göz muayenesi yapılabilir. Herhangi bir belirti ya da şikayet olmasa bile her çocuğa hayatın ilk 6 ayında (en geç ilk 1 yılda), 3 yaş civarında ve okul öncesi dönemde göz muayenesi yapılması önerilmektedir. Okul çağındaki çocuklar ise herhangi bir sorunları yoksa 2 yılda bir, saptanmış bir göz problemleri varsa en geç yılda bir kez ya da göz doktorunun önerisi doğrultusunda daha sık olarak göz kontrolünden geçirilmelidir" dedi.