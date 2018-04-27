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27 Nisan 2018 Cuma 17:40

Devletin, kadın ve aileye destekleri anlatıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Samsun Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) organizasyonuyla ‘devletin, kadın ve aileye destekleri’ anlatıldı.Samsun KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Çimen’in konuşmacı olduğu program Çarşamba Ticaret Borsası...

Devletin, kadın ve aileye destekleri anlatıldı
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde Samsun Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) organizasyonuyla ‘devletin, kadın ve aileye destekleri’ anlatıldı.

Samsun KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Çimen’in konuşmacı olduğu program Çarşamba Ticaret Borsası M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda, Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen ile dernek üyesi bayanların katılımı ile gerçekleşti.

Konuşmasına, “Devletimizin kadına ve aileye verdiği değerden haberiniz var mı?” sorusuyla başlayan Tuğba Çimen, “Bu doğrultuda tanınan hakların farkında lığı için hazırlanan ‘Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimi’ programını burada gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ardından slâytlar eşliğinde, devletin kadınlara desteklerini anlattı. Aynı anda katılımcılara bilgilendirme kitapçığı dağıtıldı.

Kadınlar tarafından ilgiyle takip edilen eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
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