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27 Nisan 2018 Cuma 16:45

Dr. Avcı: “Omuz çıkığı en sık gençlerde görülüyor”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, “Omuz çıkması en sık genç yaş grubunda görülür ve özellikle spor aktiviteleri sırasında basit kazalar sonucunda çıkık meydana gelebilir” dedi.Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri...

Dr. Avcı: 'Omuz çıkığı en sık gençlerde görülüyor”
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, “Omuz çıkması en sık genç yaş grubunda görülür ve özellikle spor aktiviteleri sırasında basit kazalar sonucunda çıkık meydana gelebilir” dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, omuz çıkması ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Vücudun hareket sınırı en fazla olan ekleminin omuzda olduğunun altını çizen Doç. Dr. Avcı, “Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Yüzeylerin birbiriyle uyumu hemen hemen hiç yoktur. Bu da eklemin bir arada durmasını çevreleyen esnek yapıdaki yumuşak dokular sağlar. Bu yumuşak dokuların esnekliği hareketin üst sınırlarında, özellikle fırlatma hareketinde ya da arkaya uzanıp bir şey almaya çalıştığımızda eklemi bir arada tutmaya yetmez ve omuz eklemi yerinden çıkar. En sık genç yaş grubunda, özellikle spor aktiviteleri sırasında ve basit kazalar sonucunda çıkıklar oluşur” diye konuştu.

“Artroskopik yöntem ile tedavi”

Omuz çıkığının tedavisi hakkında açıklama yapan Doç Dr. Cem Coşkun Avcı, “Omuz çıkığı uygun hastane şartlarında, eğitimli bir ortopedi uzmanı tarafından tedavi edilmelidir. Aksi takdirde değişik sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, omuz çıkıklarının tekrarlama sıklığının azaltılması ve eski aktivite düzeyine ulaşılabilmesi için çok önemlidir. ‘Artroskopik’, yani eklemi açmadan uygulanan cerrahi yöntemlerinde yaşanan büyük gelişmeler ve deneyim artışı, hastaların yüksek oranda kapalı cerrahiyle tedavi edilmesine olanak sağlamaktadır” şeklinde konuştu.
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