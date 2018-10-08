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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:25

Engelligücü ile engelleri aşmaya devam

VM Medical Park Samsun Hastanesi, Engelligücü Spor Kulübüne yeni dönemde de sponsor olarak destek vermeye devam ediyor.Engelligücü Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Elmalı, yapılan sponsorluk anlaşmasıyla güçlerine güç...

Engelligücü ile engelleri aşmaya devam
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VM Medical Park Samsun Hastanesi, Engelligücü Spor Kulübüne yeni dönemde de sponsor olarak destek vermeye devam ediyor.

Engelligücü Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Elmalı, yapılan sponsorluk anlaşmasıyla güçlerine güç katarak tüm engelleri aşmaya tutkuyla bağlı olduklarını dile getirirken MLPCare Yönetim Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş ve VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan’a spora ve sporcuya vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Elmalı, yeni dönemde de azimli bir şekilde mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.
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