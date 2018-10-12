SAMSUN:
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12 Ekim 2018 Cuma 15:16

Erasmus öğrencilerinden Samsun’u anlatan fotoğraf sergisi

Erasmus hakkında farkındalık oluşturmak, Erasmus’u teşvik etmek amacı ile Erasmus paydaşlarını bir araya getiren Erasmusdays, bu yıl 12-13 Ekim tarihlerinde 20 farklı ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.Ondokuz Mayıs Üniversitesinde...

Erasmus öğrencilerinden Samsun'u anlatan fotoğraf sergisi
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Erasmus hakkında farkındalık oluşturmak, Erasmus’u teşvik etmek amacı ile Erasmus paydaşlarını bir araya getiren Erasmusdays, bu yıl 12-13 Ekim tarihlerinde 20 farklı ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) eğitim gören Erasmus öğrencileri de Erasmusdays çerçevesinde “My Erasmus Journey | Samsun Through Erasmus Students’ Eyes” konulu fotoğraf sergisi düzenledi. OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi bahçesinde açılan sergiye, Erasmus öğrencileri ve fotoğrafseverler katıldı. Erasmus öğrencilerinin çektiği fotoğraflarda; Samsun’da kaldıkları dönemde yaptıkları gezilerden özel kareler ve Samsun’un kendi gözlerinden yansıyan özel yerleri ve anları yer aldı.

Sergi, iki gün boyunca açık kalacak.
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