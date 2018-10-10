Genç Kızılay’dan okulda renkli etkinlik

Türk Kızılayı Samsun Şubesi Genç Kızılay Teşkilatı yeni yapılan Samsun Vezirköprü ilçesine bağlı Susuz İlkokulunu ziyaret ederek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.Gönüllü ve üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Kızılay Teşkilatı...

Türk Kızılayı Samsun Şubesi Genç Kızılay Teşkilatı yeni yapılan Samsun Vezirköprü ilçesine bağlı Susuz İlkokulunu ziyaret ederek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Gönüllü ve üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Kızılay Teşkilatı “Renkli Yarınlara Doğru Projesi” kapsamında Vezirköprü Susuz İlkokulunda öğrencilerle sınıf bazında eğitici etkinlikler gerçekleştirerek Türk Kızılayı’nın çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Susuz Mahallesi’ndeki ilkokulda eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar hediye eden Genç Kızılay gönüllüleri öğrenciler ile birlikte figürlü balonlar yaparak çeşitli eğlenceli etkinliklerde gerçekleştirdi. Okulu öğrenciler için daha eğlenceli bir ortam haline getirmek için Genç Kızılay gönüllüleri tarafından okul duvarları çizgi karakter figürleri ile rengârenk boyandı.

Okul Müdürü Samet Erçin ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Genç Kızılay Teşkilatı okulumuzu boyayarak birlikte yaptıkları etkinliklerle öğrencilerimizin umutları ve hedefleri için örnek oldular bizi mutlu ettiler” dedi.