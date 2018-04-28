Göksel: “Rekorlara imza attık”

Eski AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, il başkanlığında yaptığı basın toplantısıyla milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Göksel yaptığı basın açıklamasında, “AK Parti’nin hemen her kademesinde görev yapmış bir kardeşiniz olarak; 2015-2018 yılları arasında AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevini yürüttüm. 24 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen son il kongremize kadar da AK Parti Samsun İl Başkanı olarak başarıyla görev yaptım. Bu dönem, Allah’ın da izni ve inayetiyle partimiz adına Samsun’da rekorlar kırdığımız bir dönem oldu. 7 Haziran seçimleri sonrası gerçekleştirilen 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 63,7 oy alarak sadece AK Parti değil, Samsun ölçeğinde bir siyasi partinin ulaşabileceği en yüksek oy oranına ulaştık” dedi.

“Rekor oy aldık”

16 Nisan 2017 referandumunda Samsun teşkilatı olarak yüzde 63,6 oy oranına ulaşarak 1 Kasım 2015 seçimlerinde ulaşılan rekor oy oranının tesadüfi olmadığını ifade eden Göksel, “Samsun’da AK Parti’nin oyunun yüzde 63-65 bandına sabitlendiğini göstermiş ve kanıtlamış olduk. Böylesine rekorlarla dolu bir siyasi kariyeri nasip ettiği için Yüce Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Bizden sonra görevi devralan arkadaşlarımızın da çıtayı daha da yükselterek partimiz adına zaferler kazanacağına olan inancımız tamdır. Allah bu kutlu yürüyüşte görev alan tüm teşkilat mensubu kardeşlerimize kolaylıklar, başarılar nasip etsin” diye konuştu.