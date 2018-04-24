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24 Nisan 2018 Salı 16:16

Göz alerjisine dikkat

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Dinçer, göz alerjilerine mevsimsel durumların yanı sıra evcil hayvanlar ve ev tozu akarlarının da yol açabildiğini söyledi.

Göz alerjisine dikkat
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Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Dinçer, göz alerjilerine mevsimsel durumların yanı sıra evcil hayvanlar ve ev tozu akarlarının da yol açabildiğini söyledi.

Göz alerjileri konusunda açıklamalarda bulunan Büyük Anadolu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Opr. Dr. Dinçer, “Göz alerjileri çoğunlukla mevsimsel karakter olarak bilinse de; ev içerisindeki alerjenler de yani evcil hayvanlar, ev tozu akarları gibi nedenlerde gözde alerjiye neden olabilir. Bu durum kişi de kızarıklık, şişlik ve kaşıntı meydana gelmesine neden olur. Ayrıca ileri durumlarda ışığa karşı hassasiyet, çapaklanma ve yaşarmanın dışında kızarıklık ve kaşıntı çok rahatsız edici duruma gelir ve göz sağlığını tehlikeye sokar. Bunun dışında bilgisayar kullanımı da sırasında kişilerin göz kırpma reflekslerinin azaldığı için bu da özellikle günün ilerleyen saatlerinde gözlerde kızarıklık, sulanma, görmede bulanıklık ve yorgunluk hissine neden olduğunu unutmamak gerekiyor” diye konuştu

“Mutlaka doktorunuza başvurun”

Opr. Dr. Dinçer şu bilgileri verdi: “Alerjik konjunktivit tanısı almış ve duyarlı olduğunuz alerjenler tanımlanmış ise ilk ve en önemli işlem çevresel kontrolü iyi sağlamalısınız. Ev tozu akarları ya da evcil hayvanlara karşı alerjiniz varsa buna karşı önlemler alıp karşılaşmamanız gerekmektedir. Kendi başınıza ilaç kullanmamaya dikkat edilmeli. Uzun süre ilaç kullanmanız şikayetlerinizi daha kötü yapabilir. Genellikle antihistaminler bu amaçla kullanılmaktadır. Kısa sürede rahatlama sağlasa da süre konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu kararı mutlaka doktorunuzla birlikte almanız gerekir.”
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