SAMSUN:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:33

Gürcü ve Ok çiftinin mutluluğu

Atakum Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğünde görevli Samet Gürcü ile Haber AKS TV Muhabiri Nur Ok, hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi.

Gürcü ve Ok çiftinin mutluluğu
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Atakum Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğünde görevli Samet Gürcü ile Haber AKS TV Muhabiri Nur Ok, hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi.

7 ay önce nişanlanan Samet Gürcü ve Nur Ok, dün akşam Yalı Kafe’de düzenlenen düğün merasiminde evlendi. Çiftin nikahını Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Salih Livoğlu kıydı. Düğün merasimine katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş çifti tebrik ederek bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Akrabaları ve arkadaşları Gürcü ve Ok çiftini yalnız bırakmadı.
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