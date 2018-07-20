Hayme Ana Hanımlar Konağı Tekkeköy’de açıldı

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi, kadınlar için yapılan Hayme Ana Hanımlar Konağı’nın açılışını görkemli bir şekilde yaptı.

Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Ana’nın adı Tekkeköy’de yeni yapılan Hanımlar Konağı’nda yaşatıldı. Tekkeköy Belediyesi tarafından vatandaşların talepleri ve öncelikleri belirlenerek projelendirilen ve yapımı tamamlanan tesisler bir bir hizmete açılıyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın göreve geldiği ilk andan itibaren başlatmış olduğu hizmet atağı ile ilçenin dört bir yanına kazandırdığı bina, tesis, spor alanı, park bahçe gibi daha birçok farklı eserlerin açılışları yapılmaya başlandı. Hayme Ana Hanımlar Konağı da görkemli bir törenle açılarak, Tekkeköylü kadınların hizmetine girdi.

“En çok iş yapan ve en başarılı ilçe belediyesiyiz”

Samsun’daki 17 ilçe belediyesi arasında en çok iş yapan, üreten ve en başarılı belediye olduklarının altını çizen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bizler 4,5 yıl önce göreve geldiğimizde doğup büyüdüğümüz bu ilçede misafirlerimizi ağırlayacağımız küçücük bir tesis veya mekanımız yoktu. Misafirleriniz geldiğinde evinizden çıkmak istediğinizde dışarıda çay, kahve içmeye bir yer yoktu. 1956’da belediye olmuş bu ilçenin maalesef misafir ağırlayacak yeri yoktu. Göreve geldik, 1 yıl içerisinde Samsun’un en nezih 2 tesisini bu ilçeye kazandırdık. Sadi Tekkesi ve Saklı Bahçe, vatandaşlarımızın bu eksiğini gidermiş oldu. Samsun, Yusuf Ziya Yılmaz sayesinde Karadeniz’in dünyaya açılan penceresi oldu. Biz de Tekkeköy’ü onun bize tuttuğu ufuk ve vizyon sayesinde 17 ilçe içerisinde övünerek söylüyorum, ‘en çok iş yapan, üreten, en başarılı ilçe belediyeleri sıralaması’ yapıldığında iftiharla söylüyorum, ‘Biz geliriz’ diyorum. Çünkü biz, 2004 yılında büyükşehir sınırlarına dahil olduk ama ilk 10 yıl siz bir şey istemezseniz kimse gelip size bir şeyi zorla yapmıyor. 2004 yılından sonra biz gerçekten Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarının ne olduğunu öğrendik. Biz göreve geldikten sonra da Tekkeköy büyük bir gelişim, değişim ve dönüşüm yaşadı” dedi.

“Cenaze nakil aracı olmayan belediyeden, Türkiye’nin her yerine cenaze nakledebilecek bir belediye haline geldik”

Görevi devraldıkları zamanki belediye ile 4,5 yıllık dönemdeki belediye arasında dağlar kadar fark olduğunu ifade eden Hasan Togar, “Bizler, dün hangi ekonomik imkanlarımız var ise 8 mahallemiz, 31 mahallemiz olduğunda da bugün ki gibi 62 mahalleye hizmet etmeye çalışıyoruz. Bundan 4,5 yıl önce cenaze nakil etmek için aracımız yokken, bugün hastaneye gidemeyecek hastalarımız için Türkiye’nin hangi şehrinde cenazesi varsa oraya cenazesini nakil edebilecek araçları olan bir belediye haline geldik. Araç filomuzu 2’ye katladık. Yaklaşık 500 km yol yaptık. Bugün açılışını yaptığımız konağın yanı sıra, yakın zamanda Aşağıçinik’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin ismini verdiğimiz Zübeyde Hanim Konağı’nı açacağız. Oranın önünde kır düğün bahçesi de olacak. Yapımı tamamlanma aşamasına gelen birçok tesisi daha çok yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Konuşmanın ardından söz alan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise Hayme Ana Hanımlar Konağı’nın ilçeye hayırlı olmasını dilerken, Tekkeköy ilçesinin son 4,5 yılda büyük bir gelişim gösterdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Hayme Ana Hanımlar Konağı, dualarla açılarak vatandaşların hizmetine girdi.