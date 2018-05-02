Hem eğlendiler hem öğrendiler

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygulanmakta olan ’Samsun’un İklim Değişikliğine Adaptasyonu Sürecinde Kızılırmak Deltası Su Yönetiminin Modellenmesi Projesi’ kapsamında 20 ortaokul öğrencisine 30 Nisan-1 Mayıs 2108 tarihlerinde doğa kampı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde düzenlenen kampa Fahrettin Ulusoy Ortaokulu 7.sınıf öğrencilerden 20 öğrenci ve 2 Fen bilgisi öğretmeni katıldı. Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’nde 2 gün olarak düzenlenen kamp süresince bir dizi etkinlik yapıldı, çocukların doğal yaşam, ekoloji, çevre, sürdürülebilirlik ve doğadaki etkileşim alanlarında farkındalıkları arttırılmaya çalışıldı.

Kuş Halkalama Merkezi ve Yaban Hayvanları Tedavi Merkezinde veteriner hekimler tarafından bilgilendirilip tedavisi süren hayvanları ziyaret eden grup, kuş türleri, yılkı atları ve mandalar başta olmak üzere delta sakinlerini yakından görerek gözlemlerde bulundu. Subasar Ormanı ve Leylek Ormanı Gezisi yapıldı. Gözlem yapabilmeleri için her bir öğrenciye dürbün temin edildi. Halk eğitim merkezi eğitmeni nezaretinde doğal ağaç yaprağı üzerine leylek figürü resmedildi. TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi gönüllülerince çeşitli atölye çalışmalarıyla çocuklarda doğa sevgisinin pekiştirilmesi sağlandı.

Kamplar devam edecek.

Proje süresi içerisinde yapılması gereken doğa kamplarının diğerleri aşağıdaki tarihlerde yapılacak.

2-3 Mayıs 2018 Canik İnönü Ortaokulu, 7-8 Mayıs 2018 Ladik İmam Hatip Ortaokulu