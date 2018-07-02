SAMSUN:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:38

Hollandalı itfaiyeciler Samsun’da

Hollanda’da yaşayan Samsunlu belediyeci İzzet Asar, memleketinin tanıtımına katkı vermek amacıyla gönüllü turizm elçiliği yapıyor. Gurbetçi Türk öncülüğünde kente gelen Hollandalı itfaiyeciler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri...

Hollandalı itfaiyeciler Samsun'da
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Hollanda’da yaşayan Samsunlu belediyeci İzzet Asar, memleketinin tanıtımına katkı vermek amacıyla gönüllü turizm elçiliği yapıyor. Gurbetçi Türk öncülüğünde kente gelen Hollandalı itfaiyeciler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel’i ziyaret etti.

Başkent Amsterdam’a komşu Bussum şehri belediyesinde 30 yıldır çevre ve şehircilik hizmetleri biriminde çalışan Samsunlu gurbetçi İzzet Asar, uzun yıllardır Hollanda da gönüllü turizm elçiliği yapıyor. Hollanda Samsunlular Derneği’nde faaliyet gösteren Asar, yabancı arkadaşlarına Karadeniz’in incisi Samsun’u anlatıyor.

Çalışmaları neticesinde Samsun’a çok kez Hollandalı turist kafilesi getiren İzzet Asar, kentin doğal, kültürel, tarihi ve turistik yerlerini gezdiriyor. Tanıtım gezileri sayesinde yoğun taleple karşılaşan Asar, 2013 yılındaki Samsun ziyaretlerinden memnun kalarak yıllık izinlerini birada geçirmek isteyen 4 Hollandalı itfaiyeci arkadaşını yeniden şehre getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel’i ziyaret eden Hollandalı itfaiyeciler, Samsun’dan övgüyle söz etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin ile gönüllü turizm elçisi İzzet Asar’ın da yer aldığı ziyarette kentin çok değişip geliştiğini gördüklerini söyleyen misafir itfaiyeciler, Samsun’dan ayrılmak istemediklerini kaydetti. Hollandalı heyet, kentin modern ve mükemmel bir coğrafi yapısı bulunduğunun altını çizerek, ilk fırsatta ailelerini de getirmek istediklerini kaydetti.

Samsunlu olan herkesin şehrin tanıtımı için elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden gurbetçi belediyeci İzzet Asar, “Türk vatandaşı olarak ülkeme ve şehrime hizmet etmek için gönüllü olarak çalışıyorum. Samsun’u tanıtmak, benim görevimdir. Boş zamanlarımda ise bazı yardım kuruluşlarının yurt dışı çalışmalarına katılıyorum. Memleketimin tanıtılıp kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için çalışmalarıma devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel ise gurbetçi İzzet Asar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Hollandalı itfaiyecileri Samsun’da görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Samsun’un Milli Mücadele’nin baş şehri olduğunu hatırlatan Öncel, kentin tanıtımı için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Ziyarette misafir heyet, Genel Sekreter Öncel’e itfaiyeci aletleri, Öncel ise Atatürk Heykeli maketi hediye etti.

5 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda konaklayacak olan Hollandalı itfaiyeciler, ‘Saklı Cennet’ Ayvacık, Vezirköprü Kanyonu, Kızılırmak Kuş Cenneti, Kurtuluş İskelesi, Bandırma Vapuru gibi şehrin tarihi ve turistik yerlerini dolaşacak.
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