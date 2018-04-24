İçme suyu özlemi sona eriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Ayvacık ilçesi kırsal kesimindeki 6 mahallede yaşayan vatandaşların içme suyu özleminin 2018 yılı sonun da sona ereceğini söyledi.10 milyon...

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Ayvacık ilçesi kırsal kesimindeki 6 mahallede yaşayan vatandaşların içme suyu özleminin 2018 yılı sonun da sona ereceğini söyledi.

10 milyon liraya mal olacak

İçme suyu inşaatı projesinin 10 milyon liraya mal olacağını belirten Kamil Demircioğlu, “Bu proje kapsamında şimdiye kadar 40 kilometre içme suyu hattı döşendi. Proje tamamlandığında 120 kilometre içme suyu hattı döşenecek. Bu projede şebeke hatları ile içme suyu depoları ve terfi binaları inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Proje bu yılın sonunda tamamlanacak

Proje kırsal kesimdeki Ardıç, Baş Alan, Çarşı Köy, Gültepe, Güzelyurt ve Uğurlu mahallelerini kapsadığına dikkat çeken Demircioğlu, “Bu dev proje 6 ay önce start aldı. Proje tamamlandığında Ardıç, Baş Alan, Çarşı Köy, Gültepe, Güzelyurt ve Uğurlu Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın, yıllardan çektikleri su özlemi sona erecek. Proje tamamlanınca yöre halkı, emiz ve içilebilir içme suyuna kavuşacaklar” diye konuştu.

15 içme suyu deposu yapılacak

İçme suyu deposu inşaat çalışmalarının da titizlikle devam ettiğini kaydeden Kamil Demircioğlu, şunları söyledi: “Bu projede 1 adet 20 metre küp içme suyu deposu, 6 adet 30 metre küp içme suyu deposu, 6 adet 50 metre küp içme suyu deposu, 1 adet 75 metre küp içme suyu deposu ile 1 adet de 30 metre küp kapasiteli biriktirmeli içme suyu deposu inşa edilecek. Proje kapsamın da ise toplamda 15 içme suyu deposu yapılacak. İçme suyu deposu inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Ayrıca 2 adet de terfi binası yapılacak.”

Öte yandan, inşaat sahasında incelemelerde bulunan SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, proje kontrolörü İnşaat Mühendisi Yıldan Gözdemir ve SASKİ Ayvacık Şube Müdürü Ali Semiz ile yüklenici firma yetkililerinden, içme suyu boru hatları ve su depoları ile terfi binaları inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.