SAMSUN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 16:54

İhmal EtMEMEli kampanyası

VM Medical Park Samsun Hastanesi Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda tüm kadınların meme kontrolü yaptırmasına dikkat çekmek için #İhmal EtMEMEli kampanyası düzenledi.‘Şimdi Kontrol Zamanı’ sloganıyla hayatın içerisinde birçok şeyi...

İhmal EtMEMEli kampanyası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

VM Medical Park Samsun Hastanesi Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda tüm kadınların meme kontrolü yaptırmasına dikkat çekmek için #İhmal EtMEMEli kampanyası düzenledi.

‘Şimdi Kontrol Zamanı’ sloganıyla hayatın içerisinde birçok şeyi elimizi kullanarak bulabildiğimiz gibi, meme kanseri riskini de ellerimizle fark edebiliriz bilinciyle kadınları harekete geçirmeyi amaçlayan kampanyada, meme kanserini önlemek için meme kontrollerinin önemi ve elle muayenenin nasıl yapılması gerektiği hakkında da bilgiler verildi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi hekimlerinin de katıldığı #İhmal EtMEMEli kampanyasına AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ve Atakum Belediye Başkanı’nın eşi Fatma Taşçı da standı ziyaret ederek toplumun direği kadınların sağlıklı bir hayat sürmesine katkı sağlayan #İhmal EtMEMEli kampanyasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programda VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan da hazır bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku