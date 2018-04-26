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26 Nisan 2018 Perşembe 16:52

İlkadım 24 Haziran’a hazır

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Birlik ve beraberlik içinde önce ilçemiz sonra ülkemiz adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Av. Hakan Ay ve yönetim kurulu üyelerini Gazi Hizmet...

İlkadım 24 Haziran'a hazır
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İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Birlik ve beraberlik içinde önce ilçemiz sonra ülkemiz adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Av. Hakan Ay ve yönetim kurulu üyelerini Gazi Hizmet Binasındaki makamında ağırlayan Başkan Erdoğan Tok, “AK Parti İlçe Başkanımız Av. Hakan Ay, yönetim kurulu üyelerimiz, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyelerimizle el ele, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu birlik duygusu ile önce ilçemiz sonra ülkemiz adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“24 Haziran’a hazırız”

Görüşmenin ardından AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığına geçen Başkanlar Tok ve Ay, Kadın Kolları Haftalık Olağan İstişare Toplantısı’na katıldı. AK Parti ailesinin kadın üyeleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Erdoğan Tok, “AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanımız Halime Kesmen ve üyelerimizin heyecanını görünce 24 Haziran Seçimlerine hazır olduğumuzu anlıyorum. Ülkemiz adına önemli bir dönemece yaklaşıyoruz. 24 Haziran seçimlerinde kazanacağımız başarının daha da artması adına hepimize görevler düşüyor. Hanım kardeşlerimiz olarak sizlerin de bu süreçte var gücünüzle büyük Türkiye için çalışacağınızdan şüphem yok” şeklinde konuştu.
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