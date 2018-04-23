İlkadım Belediye Başkanı Tok koltuğunu minik Rana’ya devretti

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Elif Rana Yeşil’e devretti.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak koltuğunu

Sakarya İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Elif Rana Yeşil’e devretti. Arkadaşları ve İlkadımlı çocuklar için yapacağı icraatları anlatan minik Rana, “Her sokakta bir park olmasını istiyorum, okul bahçelerimizde oyun için çizgiler olmasını ve herkesin çevre temizliğine daha fazla dikkat etmesini istiyorum” dedi. Rana, ardından okullara ve çocuklara yaptığı hizmetler için İlkadımlı çocuklar adına İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkür etti.

Dünyada ilk ve tek çocuklara adanmış bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunun altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Geleceğin büyükleri değerli yavrularımızın her birini ileride başarılı, bilim, ilim ve irfanla yoğrulmuş, vatanına faydalı bireyler olarak görmek için var gücümüzle çalışıyoruz.23 Nisan hepimiz için büyük bir gurur günüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında, milletimiz ve ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Bu vesileyle tüm hizmetlerimizi yavrularımızı gülümsetebilmek için planlıyoruz. Bu düşünceyle çok kısa bir sürede 62 park ve 12 halı saha yaptık. Mete Adanır Spor Salonumuz başta olmak üzere bütün kültür merkezlerimizde yüzlerce evladımız spor yaparak sağlıklı büyüyor. Türkiye’nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezimiz tüm yurda örnek hizmetlerle sadece İlkadımlı çocuklarımız değil tüm şehrimizin gençleri ve çocukları için bilim, ilim, Kültür ve sanat merkezi konumunda. İLKEM Etüt Merkezlerimizde binlerce çocuğumuzu geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımızı yarınlara donanımlı, geziler ve birçok sosyal aktivite ile özgüveni yüksek, dinine ve vatanına bağlı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Çocuklarımıza verdiğimiz değerleri projelerimizde hayata geçiriyoruz. Bu yıl dünyanın dört bir yanından gelecek çocuklar Çanakkale’de bir araya gelecek olması da ayrı bir anlam katacak. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım” şeklinde konuştu.