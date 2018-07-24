İlkadım Belediyesinden çalışanlara müjde

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Yeni Şantiyesinde Fen İşleri Müdürlüğü personelleri ile bir araya gelerek işçilerle karavanadan yemek yiyen Başkan Tok, tüm belediye çalışanlarını sevindirecek zam müjdesini verdi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tepecik Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Fen İşleri Müdürlüğü Yeni Şantiyesinde çalışanlarla bir araya gelerek öğlen yemeğini birlikte yerken tüm belediye çalışanlarını sevindirecek zam müjdesini verdi. Şantiyede incelemelerde bulunarak Fen İşleri Müdürlüğü personelleriyle sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yeni şantiyenin İlkadım’a yakışan modern bir tesis olduğunu belirterek, “Yeni şantiyemiz İlkadım’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tepecik Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni şantiye alanıyla çalışanlara modern bir alt yapı sağlandığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Tok, “Yeni şantiyemizde çalışanımızın sosyal olanaklarını arttırarak daha modern bir alt yapı sağlamış olduk. İlçemizin güzelleşmesi için yoğun çaba harcayan ve alın teri döken Fen İşleri Personellerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Yeni şantiyemizde personelimizin rahat bir ortamda çalışacağı ve istirahat edeceği tüm ayrıntıları düşündük. Yemekhanesi, mescidi, dinlenme alanları ve genel görünümü ile eşsiz ve güzel bir mekânı hayata geçirmiş olduk. İlkadım’ı güzelleştiren işçilerimize ve ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

İşçiler ile aynı masada yemek yiyen İlkadım Belediye Başkanı Tok, yemek sonrası tüm belediye çalışanlarını sevindirecek zam müjdesini verirken çalışanlardan uzun süre alkış aldı. Tok yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geçtiğimiz aylarda yapılan Taşeron Yasası ile taşeron çalışanlarımızı belediyemiz kadrosuna almanın mutluluğunu yaşarken yaptığım açıklama ile çalışanlarımızın refahı için her zaman olduğu gibi en iyi şartları sağlamak için ilk adımı atacağımı belirtmiştim. Ben biliyorum ki iyi projelere sizlerle imza atarken yaşam standartlarınızın iyi olması en büyük etkendir. Bir önceki belediye başkanlığımda da bu dönemde de hep çalışanlarımızdan yana oldum ve olmaya da devam edeceğim. Sendikal hakların sağlanmasında bu sözümü tuttum şimdi de belediyemizin tüm çalışanlarını sevindirecek bir zam kararını yaptığımız istişareler sonucu almış bulunuyoruz. Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere zorunluluğumuz olmadığını da belirterek söylüyorum, yemek, çocuk ve yakacak yardımı adı altında en az 250 TL olmak üzere bütün çalışanlarımızın maaşlarında bir iyileştirmeye gitmiş bulunuyoruz. Şartlarımızı sizin için zorlayarak aldığımız bu kararın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”