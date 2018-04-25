İlkadım’da Çocuk Şenliği

İlkadım Belediyesinin katkıları ile 23 Nisan Ortaokulunda 2. Çocuk Şenliği’nde konuşan Başkan Erdoğan Tok, “Çocuklarımızın mutluluğu için her türlü işbirliğinin altına imza atmaya varız” dedi.İlkadım Belediyesi ve 23 Nisan Ortaokulu...

İlkadım Belediyesinin katkıları ile 23 Nisan Ortaokulunda 2. Çocuk Şenliği’nde konuşan Başkan Erdoğan Tok, “Çocuklarımızın mutluluğu için her türlü işbirliğinin altına imza atmaya varız” dedi.

İlkadım Belediyesi ve 23 Nisan Ortaokulu işbirliği ile 23 Nisan Ortaokulu bahçesinde 2. Geleneksel Çocuk Şenliği düzenlendi. Minik öğrencilerin doyasıya eğlendiği, halk oyunlarının sergilendiği ve renkli görüntülerin sahne aldığı 2. Geleneksel Çocuk Şenliği’nde konuşan Başkan Tok, “Burada çocuklarımızla bir arada olmak çok güzel bir duygu. Onları eğlenirken görmek ve mutluluklarını izlemek beni çok mutlu ediyor. 23 Nisan Ortaokulu ve belediyemizin katkılarıyla düzenlenen 2. Geleneksel Çocuk Şenliği’nde yavrularımız baharın tadını eğlenerek çıkarıyorlar. Bizler de elimizden geldiğince çocuklarımızın yanında olup mutluluklarını paylaşıyoruz. Umuyorum ki evlatlarımız yılsonunda da bu mutluluğu derslerinde gösterdikleri başarılarıyla da yaşayacaklar. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızın etkinlikleri gurur verici”

Ardından çocuk ve velilere seslenen İlkadım İlçe Kaymakamı Turan Atlamaz, “İlkadım Belediyesi ve 23 Nisan Ortaokulu işbirliği ile güzel bir çocuk şenliğinde minik yavrularımız ile birlikte olduk. Çocuklarımızın böyle etkinliklerde yer alması bizim için onur ve gurur verici bir durum. Gençlerimizin ve çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın inançlarının, umutlarının artması için düzenlenen bu şenlik de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Tok’a teşekkür plaketi

Eğitime ve öğrencilere verdiği destek için İlçe Kaymakamı Turan Atlamaz’ın takdim ettiği teşekkür plaketini alan İlkadım belediye Başkanı Erdoğan Tok tüm katılımcılara teşekkür etti.

Şenliğe ayrıca, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.