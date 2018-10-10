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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:03

İlkadım’da sonbaharda asfalt çalışması

İlkadım Belediyesi asfalt çalışmalarını sonbaharda da sürdürüyor.Liman Mahallesi Ozan Sokak’ta bulunan kavşakta 630 ton asfalt ile yenileme çalışması yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un incelemelerde bulunduğu asfalt...

İlkadım'da sonbaharda asfalt çalışması
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İlkadım Belediyesi asfalt çalışmalarını sonbaharda da sürdürüyor.

Liman Mahallesi Ozan Sokak’ta bulunan kavşakta 630 ton asfalt ile yenileme çalışması yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un incelemelerde bulunduğu asfalt çalışması kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İlkadım’da yaşam kalitesi artıyor

Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Erdoğan Tok yaptığı açıklamada, “Bütün gücümüzle İlkadım için çalışarak İlkadımlı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Yol ve kaldırım çalışmaları gibi belediyeciliğin temel hizmetlerinden olan hizmetleri ilçemizin her noktasında eşit olarak hızlı ve zamanında gerçekleştiriyoruz. Havaların ısınması ile asfalt çalışmalarımızın başlangıcını yaparken sonbaharda da hava şartlarının el verdiği ölçüde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
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