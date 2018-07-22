75 milyon TL’lik 8 dev proje için gerçekleştirdikleri toplu açılış törenine gösterilen ilgiye teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Sözlerimizi tutmanın gururunu yaşıyoruz. Hayalimizdeki şehir Atakum için, durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

75 milyon TL’lik 8 dev proje için gerçekleştirdikleri toplu açılış törenine gösterilen ilgiye teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Sözlerimizi tutmanın gururunu yaşıyoruz. Hayalimizdeki şehir Atakum için, durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen 75 milyon TL’lik 8 projenin toplu açılış törenine gösterilen ilgi karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, açılışa katılan konuklara teşekkür etti.

Atakum Belediyesinde görevi devraldıkları günden bu yana dur durak demeksizin çalıştıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “4,5 yıllık görev süremizde, her zaman ilklere imza attık. Bu süre içerisinde her biri ayrı önem taşıyan 80 projeyi, Atakumlu hemşehrilerimizle buluşturduk. Yapımı tamamlanan 8 projemiz daha açılışını, hemşehrilerimizin destekleriyle birlikte gerçekleştirdik. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası, Osmanlı Hamamları, Seyir Tesisleri, Öğrenci Etüt Merkezi, Taflan Sosyal Tesisleri, E-Belediyecilik ve Kent Bilgi Sistemi, Ömer Halisdemir Parkı ve Çay Bahçesi ile 200 Kilometre Yol Yapım Çalışması Projelerimiz, ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Açılışı gerçekleştirilen projelere, yenilerinin eklenmek üzere olduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Önceki gün 8 projemizin toplu açılışını gerçekleştirdik. Sırada, yapımı devam eden projelerimiz var. Bu projelerimizi de en kısa sürede tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Atakum Belediyesinde durmak yok. Her gün, bir önceki güne ek olarak hizmetlerimize ne katabiliriz diye düşünüyoruz. Halkımızdan aldığımız destek ve projeler noktasındaki fikirler ile yolumuza devam ediyoruz. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan, destekçimiz olan Atakumlu hemşehrilerimize, bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.