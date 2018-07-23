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23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:37

Japon akademisyenler OMÜ’de

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Japonya’daki Tokyo Tarım Üniversitesi (Tokyo University of Agriculture NODAI) akademisyenlerini konuk etti.Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Tokyo Tarım Üniversitesinden...

Japon akademisyenler OMÜ'de
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Japonya’daki Tokyo Tarım Üniversitesi (Tokyo University of Agriculture NODAI) akademisyenlerini konuk etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Tokyo Tarım Üniversitesinden Prof. Dr. Yoichi Sakata, Prof. Dr. Yuji Yamamoto, Doç. Dr. Taku Kato ve Naho Goto yer aldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ve OMÜ Öğretim Görevlisi Hiroko Kawamorita Kesim’in de eşlik ettiği görüşmede iki üniversite arasındaki ikili iş birlikleri, ortak çalışma alanları ile öğrenci ve personel değişimi programları ele alındı. Konuk akademisyenler, bu girişimlerle Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ilişkilere katkıda bulunup, iki ülke arasında var olan dostluk köprüsünü sağlamlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdiler.

Rektör Bilgiç, Tokyo Tarım Üniversitesi ile gerek bilimsel, gerekse kültürel alanda geliştirilecek ciddi, ileriye dönük iş birliği ve diyaloğun OMÜ’nün uluslararasılaşma misyonundaki yelpazesini büyüteceğini ve bunun OMÜ’ye pozitif yansımaları olacağını kaydetti. Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona ererken, taraflar söz konusu iş birliği ve ilişkinin daim olması temennisinde bulundular.
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