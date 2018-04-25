Kahramanmaraş’tan Samsun’a teknik gezi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını incelemek için şehre geldi. Düzenlenen teknik gezide heyet, çevre alanındaki yatırımlara ve sosyal sorumluluk...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını incelemek için şehre geldi. Düzenlenen teknik gezide heyet, çevre alanındaki yatırımlara ve sosyal sorumluluk projelerine hayran kaldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim Ata önderliğindeki şube müdürleri ve teknik personel, Samsun’da teknik gezi gerçekleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Figen Akın’ın eşlik ettiği gezi, Yukarı Avdan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi ziyaretiyle başladı.

Ziyarette Dönüşüm Müzesini gezen heyet, ardından ilaçlama ünitesi, geri dönüşüm ünitesi, katı atık enerji üretim ve biyogaz üretim tesisi, tıbbi atık bertaraf ünitesini gezerek incelemelerde bulundu. Burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim Ata, beraberindeki şube müdürleri ve teknik personelle birlikte Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

Hayvan bakım merkezinde veteriner ilk yardım kliniği, kedi kasabası, sevgi evi, hayvan mezarlığı ve köpek sahiplendirme alanını dolaşan heyet, hayvanların doğal yaşam alanlarına ve yürütülen faaliyetlere hayran kaldı. Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle Samsun’un ne kadar şanslı bir şehir olduğunu bir kez daha anladıklarını ifade eden Daire Başkanı Sayim Ata, tüm personeli tebrik etti.