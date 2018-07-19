SAMSUN:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:14

"Kanser tedavisinde fark ücreti alınmıyor"

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Onkolojik Cerrahi Merkezi, kanser tedavisinde fark ücreti almadan uzman ve akademik kadrosu ile hizmet veriyor.

'Kanser tedavisinde fark ücreti alınmıyor'
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Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Onkolojik Cerrahi Merkezi, kanser tedavisinde fark ücreti almadan uzman ve akademik kadrosu ile hizmet veriyor.

Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinden yapılan açıklamada "Kanser hastalarının en büyük sorunu olan ücretli tedavi artık tarihe karıştı. Cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesi kanser tedavisi gören hastalarına ağır maliyetler getiriyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan düzenlemelerle kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesinin kaldırıldığının açıklaması, kanser hastalarına büyük umut oldu. Bakanlık tarafından yapılan bu açıklamayla birlikte Büyük Anadolu Hastaneleri de vatandaşları bilgilendirmeye yönelik afiş, broşür ve yazılar yayımlıyor. Onkolojik Cerrahi Merkezi ile fark ücreti almadan uzman ve akademik kadrosu ile hizmet veren Büyük Anadolu Hastaneleri, yapılan düzenleme ile vatandaşların, SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret alınmayacak" denildi.
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