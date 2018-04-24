KATAP 2018 yılı çalıştayı

Karadeniz Tarih Araştırmaları ve Çevre Platformu (KATAP) 2018 yılı çalıştayını gerçekleştirdi.

Tekkeköy ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda, KATAP Akademik Kurulu tarafından "tarihe saygı ve katkı ödülü" Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’a verildi. Ödülünü KATAP Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nuray Keskin’in elinden alan Başkan Hasan Togar yaptığı konuşmada, “Öncelikle böylesine kıymetli akademisyenlere birlikte olmaktan çok onur duydum. Bizleri böylesine anlamlı bir ödüle layık gördükleri içinde çok teşekkür ediyorum. Tekkeköy çok önemli bir tarih ve kültür kentidir. Tarihin neredeyse başlangıcından itibaren burada hep yaşam var olmuş.17 farklı dönemde burada yaşamlar kurulmuş. Kentimizi geleceğe taşırken uluslararası bir penceremiz bu tarihi ve kültürel zenginliğimiz sayesinde olacaktır. Arkeoloji Vadisi’nde ikinci bir müzeyi yakın da açacağız ekolojik oyuncak müzesi, diğer bir müze de eski tren istasyonlarının olduğu binalarda kent müzesi olarak açacağız. Bunlar kentimizin hafızaları olacak geçmişe bakıp öğrenip geleceği kuracağız” dedi.

“4. Tekkeköy Uluslararası Sempozyumu kentimiz için çok önemli”

KATAP Başkanı Şeref Aydın ise yaptığı konuşmada, “Tekkeköy Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştireceğimiz 4. Tekkeköy Uluslararası Sempozyumu kentimiz için çok önemli etkinlik olacaktır. Arkeolojik, inanç ve kültür rotaları sayesinde; doğal ve kültürel mirası bütüncül şekilde korumak, yorumlamak ve sunmak, tekil miras alanlarından öteye geçerek bölgesel kimliğin algılanmasını sağlamak kırsal kesimin özgün değerlerini canlandırmak ve tanıtmak, geleneksel üretim, yerel mimari gibi kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin ekonomik potansiyelini harekete geçirecek projeleri geliştirmek, kitle turizmi ve her şey dâhil turizm tiplerine alternatif yeni turizm alanlarını geliştirmek, sahil şeridi, hassas arkeolojik alanlar ve tarihi kent merkezleri gibi turizm aktivitelerinin yoğunlaştığı noktalardaki turizm potansiyelini öne çıkarmak ve destinasyonlar belirlemek, turizm hizmet sektörüne küçük ve büyük ölçekli yatırım alanları yaratarak, bölgesel kalkınmayı desteklemek. Yerel paydaşlar arasında yatay iş birliği zeminleri oluşturmak, yerel kesimde koruma bilincini geliştirmek, farkındalık yaratmak, alanı/bölgeyi deneyimleyecekler için nitelikli ve geliştirici bir seyahat deneyimi sunmasının yolunu açacaktır. KATAP bu kavramları sorumluluk alanı olarak görmektedir. Siz değerli akademisyenler bu anlayışın en önemli parçasısınız. Birlikte çok ciddi proje ve etkinlikler gerçekleştireceğiz. Önemli olan bizler değil çocuklardır. Tarihimizi, kültürel değerlerimizi ve yaşam kaynağımız doğal çevremizi koruyarak geleceğe taşıyıp çocuklara nasıl bir kent ve dünya bırakacağız? Bunun yanıtı da bu çalışmalarla verilecektir" ifadelerini kullandı.

Çalıştayı yöneten KATAP Akademik Kurul Başkanı Doç. Dr. Yetkin Bulut, kurulların başkanlarından yeni proje ve çalışma stratejisi önerilerini alarak kayıt altına aldırdı.

Çalıştay tüm katılımcıların anı fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.